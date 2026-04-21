Σε φάση ανασύνταξης και εντατικοποίησης της αντιπολιτευτικής του τακτικής εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με την ηγεσία του να προχωρά άμεσα στη δημιουργία μιας «σκιώδους» κυβέρνησης, η οποία θα έχει ως βασική αποστολή την καθημερινή παρακολούθηση και τον αυστηρό έλεγχο κάθε υπουργού της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η πρωτοβουλία αυτή, που βρίσκεται ήδη σε διαδικασία υλοποίησης σύμφωνα με πληροφορίες από τη Χαριλάου Τρικούπη, αποτελεί κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος επιδιώκει να δώσει στο Κίνημα πιο ξεκάθαρο κυβερνητικό προφίλ και να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση εξουσίας, όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες των εθνικών εκλογών.

Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά οι συνεργάτες του, οι τελευταίες ομιλίες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, όπως αυτή που διεξήχθη την περασμένη Πέμπτη σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων στην αίθουσα της Ολομέλειας για το κράτος δικαίου, δείχνουν μια αλλαγή στάσης. Υπάρχει πλέον πιο συγκροτημένος λόγος, σαφής στόχευση και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση απέναντι στον πρωθυπουργό. Δημιουργείται η αίσθηση πως η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί μια συνολική πολιτική επανεκκίνηση.

Την ίδια στιγμή, το αίτημα για εκλογές λειτουργεί ως κοινός παρονομαστής για όλα τα στελέχη, περιορίζοντας τις εσωτερικές εντάσεις και ενισχύοντας τη συνοχή. Μετά και το πρόσφατο συνέδριο, όπου μπήκε τάξη στα εσωτερικά ζητήματα, η ηγεσία δείχνει αποφασισμένη να κινηθεί πιο γρήγορα και πιο επιθετικά στο πολιτικό πεδίο. Έτσι λοιπόν, κομβικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας θα είναι η συγκρότηση της «σκιώδους» κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα σχήμα στο οποίο κάθε τομέας πολιτικής θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα στελέχη του κόμματος, τα οποία θα αναλάβουν να παρακολουθούν στενά το έργο των αντίστοιχων υπουργείων, να παρεμβαίνουν δημόσια και να αναδεικνύουν λάθη, καθυστερήσεις ή αστοχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Με απλά λόγια, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να δείξει στην πράξη πώς θα κυβερνούσε, παρουσιάζοντας πρόσωπα και προτάσεις σε πραγματικό χρόνο, πριν ακόμη στηθούν οι κάλπες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχήμα αυτό θα συμμετέχουν κορυφαία στελέχη του κόμματος, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Στέφανος Παραστατίδης, ο Παναγιώτης Δουδωνής, η Ευαγγελία Λιακούλη, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Γιώργος Νικητιάδης και ο Λευτέρης Καρχιμάκης. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη εμπειρία ως τομεάρχες, ωστόσο αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές και νέες τοποθετήσεις.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στόχος είναι τα στελέχη αυτά να βγουν πιο δυναμικά μπροστά, να αποκτήσουν πιο ενεργό δημόσιο ρόλο και να επικοινωνούν άμεσα τις θέσεις του Κινήματος. Μέσα δε από περιοδείες, παρεμβάσεις στα μέσα ενημέρωσης και κοινοβουλευτικές δράσεις, θα επιχειρήσουν να χτίσουν σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Παράλληλα, εξετάζονται εσωτερικές αλλαγές στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, καθώς υπάρχουν κενά που πρέπει να καλυφθούν. Ένα από αυτά προέκυψε μετά την ανάληψη καθηκόντων αντιπροέδρου της Βουλής από τον πολύπειρο, Πάρι Κουκουλόπουλο, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ζήτημα του κοινοβουλευτικού ελέγχου στον τομέα της οικονομίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να εξετάζει πάντως έναν ευρύτερο «εσωτερικό ανασχηματισμό», χωρίς ακόμη να έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες αποφάσεις.

Την ίδια ώρα, η ηγεσία δίνει παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτείται και ειδική ομάδα που θα λειτουργεί ως «task force», με στόχο να παρεμβαίνει άμεσα σε κάθε σημαντικό ζήτημα της επικαιρότητας. Με το που προκύπτει κάποιο θέμα, θα βγαίνουν στελέχη από τη Χαριλάου Τρικούπη στα μέσα ενημέρωσης και θα αναπτύσσουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Οι επόμενες κινήσεις πάντως έχουν ήδη προγραμματιστεί: περιοδείες σε περιοχές με έντονα προβλήματα (όπως π.χ. η Λέσβος), πρωτοβουλίες για κρίσιμα θέματα (μεταξύ αυτών και το τραπεζικό σύστημα) αλλά και η συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα δρομολογηθούν περαιτέρω οργανωτικές αλλαγές.

Τέλος, το κόμμα σκοπεύει να ανεβάσει τους τόνους της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κριτική προς τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι μέσα από τη συστηματική σύγκριση προσώπων και πολιτικών θα αναδειχθούν οι διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η βασική επιδίωξη είναι σαφής: να πειστεί το εκλογικό σώμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί απλώς μια αντιπολιτευτική δύναμη, αλλά ένα κόμμα έτοιμο να κυβερνήσει, με συγκεκριμένα πρόσωπα, δομές και σχέδιο.