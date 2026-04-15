Ο Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε ιστορική μέρα τις υπογραφές που έπεσαν για τη γεώτρηση στο «Block 2» στο Ιόνιο, ώστε να φανεί αν επιβεβαιώνονται οι ισχυρές ενδείξεις για μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μιλώντας στο Live News δήλωσε ότι είναι «ιστορική μέρα. Έχουμε την ημερομηνία που θα γίνει η πρώτη ελληνική γεώτρηση στη χώρα μας μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Μετράμε αντίστροφα τις μέρες. Η πατρίδα μας θα διαπιστώσει αν οι ισχυρές ενδείξεις είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμες».

«Η ελληνική γεώτρηση θα κοστίσει γύρω στα 80 εκατομμύρια», είπε για το κόστος των εργασιών.

Επίσης, σημείωσε ότι «το “Block 2” είναι το πιο ώριμο. Για την Κρήτη φιλοδοξούμε να αρχίσουν οι σεισμικές έρευνες για τα πρώτα στοιχεία πριν το τέλος του 2026», τονίζοντας πως αν επιβεβαιωθούν οι ισχυρές ενδείξεις, τότε «το κοίτασμα θα έφτανε να καλύψει τις ανάγκες της χώρας».