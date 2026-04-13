Σε έντονη αντιπαράθεση που δεν αποκλείεται να πάρει και νομικές διαστάσεις εξελίσσεται η κόντρα μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του διευθυντή του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ 100.3 Βασίλη Χιώτη, με φόντο τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων της Λέσβου που πλήττονται από τον αφθώδη πυρετό.

Η ένταση πυροδοτήθηκε μετά από τοποθέτηση του Βασίλη Χιώτη στην εκπομπή του, όπου υποστήριξε ότι ο κ. Δουδωνής άσκησε πιέσεις προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας – όπως ανέφερε – την παράκαμψη της ισχύουσας νομοθεσίας προκειμένου να διευκολυνθεί η διάθεση τυροκομικών προϊόντων από τη Λέσβο.

«Ο Δουδωνής που είναι υποψήφιος στο νομό Λέσβου , τις τελευταίες 10 μέρες έχει ταράξει στα τηλέφωνα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν απ’ τον αφθώδη πυρετό και να ανοίξει η αγορά της Λέσβου που είναι τώρα αποκλεισμένη για τα τυροκομικά προϊόντα Αυτό λέγεται ρουσφέτι, σωστό ρουσφέτι αλλά ζητά να αρθεί μια απαγόρευση δηλαδή να παρακαμφθεί μια νομοθεσία…» είπε μεταξύ άλλων ο Β. Χιώτης.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος με δημόσια ανάρτησή του απέρριψε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «προπαγάνδα» και για προσπάθεια εξίσωσης θεσμικών παρεμβάσεων υπέρ του πρωτογενούς τομέα με πρακτικές ρουσφετιού.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διευκρίνισε ότι η επαφή του με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης περιορίστηκε σε μία ενημερωτική συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, ενώ υπογράμμισε ότι έχει καταθέσει σειρά κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση του κτηνοτροφικού τομέα της Λέσβου, μεταξύ των οποίων επτά προτάσεις, ερώτηση και αναφορά.

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες μου, ας καμαρώσουμε τον συμπατριώτη μας δημοσιογράφο, Μυτιληνιό Βασίλη Χιώτη! Εξισώνει στον ΣΚΑΙ 100.3 τον αγώνα μας και αγώνα μου για να μην καταστραφεί το νησί μας από τον αφθώδη πυρετό με τα παράνομα ρουσφέτια της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου… https://t.co/1E93y3FtBH — Panagiotis Doudonis (@pandoudonis) April 13, 2026

Ανταπαντώντας, ο δημοσιογράφος ρώτησε δημοσίως τον κ. Δουδωνή: «Μπορείτε να μας πείτε με ποιον μιλήσατε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τι ακριβώς ζητήσατε; Διότι αν ζητήσατε κάτι που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, τότε αυτό είναι ρουσφέτι με ποινικές συνέπειες…».

@pandoudonis Μπορειτε να μας πειτε με ποιον μιλησατε στο υπουργειο Αγροτικης Αναπτυξης και τι ακριβως ζητησατε;

Διοτι αν ζητησατε κατι που παραβιαζει την ισχυουσα νομοθεσια, τοτε αυτο ειναι ρουσφετι με ποινικες συνεπειες… — Chiotis Vasilis (@ChiotisVasilis) April 13, 2026

Στην νέα απάντησή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε: «Περιμένω τη δημόσια ανασκευή, συγγνώμη και αποκατάσταση της αλήθειας από τον κ Χιώτη, δημοσιογράφο, διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΙ 100.3, διαφορετικά θα τον μηνύσω για συκοφαντική δυσφήμιση και θα του ασκήσω αγωγή για προσβολή προσωπικότητας»

Αναλυτικα η ανάρτηση Δουδωνή:

«Κύριε Χιώτη, το νησί μας καταστρέφεται και ως όφειλα, με το που παρουσιάστηκε το πρώτο κρούσμα, ζήτησα ενημέρωση στη μία και μοναδική επικοινωνία μου με τον αρμόδιο υπουργό, την οποία και έλαβα. Δεν ζήτησα κανένα ρουσφέτι, παράνομο ή μη. Έπειτα, κατέθεσα 7 προτάσεις στο δημόσιο διάλογο, ερώτηση και αναφορά. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και οδηγούμαστε στην πλήρη διάλυση του κτηνοτροφικού τομέα του νησιού. Αυτό που κάνετε είναι ποινικώς κολάσιμη συκοφαντική δυσφήμιση και περιμένω δημόσια ανασκευή, συγγνώμη και αποκατάσταση της αλήθειας».