Μια ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη στα social media, στην οποία εμφανίζεται να ποζάρει δίπλα σε ψημένο οβελία ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα έφερε την αντίδραση της Ραλλίας Χρηστίδου η οποία του άσκησε δημόσια κριτική.

Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη

Με ανάρτησή της, η κυρία Χρηστίδου – η οποία μετά την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ προσκείται στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη – υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν αφορά τις προσωπικές διατροφικές επιλογές ενός πολιτικού προσώπου, αλλά τον τρόπο δημόσιας προβολής τους.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το θέμα δεν είναι τι επιλέγει να καταναλώνει ένα πολιτικό πρόσωπο στην ιδιωτική του ζωή, αλλά τι και με ποιον τρόπο επιλέγει να το προβάλλει δημόσια».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εικόνα ενός ζώου σε πρώτο πλάνο δεν συνιστά, κατά την ίδια, «ένδειξη σεβασμού, μέτρου ή κοινωνικής προόδου», αλλά παραπέμπει σε «παρωχημένες και οπισθοδρομικές αντιλήψεις κυριαρχίας».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, τόνισε πως τέτοιου είδους εικόνες «δεν την εκφράζουν», ευχόμενη παράλληλα «Χριστός Ανέστη».

Η ανάρτηση της Ραλλίας Χρηστίδου

Η ανάρτηση προκάλεσε πλήθος σχολίων, αρκετά εκ των οποίων ασκώντας έντονη κριτική στην τοποθέτηση της Ραλλίας Χρηστίδου, με χρήστες να κάνουν λόγο για υπερβολική αντίδραση και αποσύνδεση από το εορταστικό έθιμο του Πάσχα.

Ορισμένοι σχολιαστές σημείωσαν ότι η κατανάλωση αρνιού αποτελεί διαδεδομένη πασχαλινή παράδοση, επισημαίνοντας πως παρόμοιες εικόνες εμφανίστηκαν ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα την ίδια ημέρα.

Άλλοι χαρακτήρισαν την παρέμβαση ως πολιτική υπερβολή, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί αντιπολιτευτική τοποθέτηση ακόμη και σε ζητήματα που σχετίζονται με προσωπικές ή εθιμικές πρακτικές.

Μάλιστα όπως θα δείτε παρακάτω κάποιες από τις αντιδράσεις ήταν χαρακτηριστικές