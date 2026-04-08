Μήνυμα στο Ισραήλ αλλά και στο Ιράν και τις ΗΠΑ έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο CNN.

«Η Ελλάδα υπέγραψε μια κοινή δήλωση πολλών Ευρωπαίων ηγετών καλωσορίζοντας την εκεχειρία, είπε και πρόσθεσε: «Έχουμε λόγους να είμαστε προσεκτικά αισιόδοξοι, αλλά ανησυχώ για ό,τι συμβαίνει στον Λίβανο».

Μιλώντας στην Κριστιάν Αμανπούρ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι: «Οι Ισραηλινές επιθετικές κινήσεις είναι αντιπαραγωγικές και αν θέλουμε να μιλήσουμε για εκεχειρία στην περιοχή, αυτή πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα πεδία. Πρέπει να δώσουμε χώρο στην κυβέρνηση του Λίβανου και οι επιθέσεις το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν χώρο στην Χεσμπολάχ».

«Έχουμε στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά οι φίλοι πρέπει να είναι ειλικρινείς. Αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση και μια αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης του Λίβανου. Δεν είναι στο συμφέρον του Ισραήλ αυτό και πρέπει να έχουμε μια εκεχειρία που καλύπτει όλη την περιοχή».

Για τα στενά του Ορμούζ ο πρωθυπουργός είπε: «Είμαστε από τους μεγαλύτερους παίκτες σε όρους στόλου. Είμαστε η πρώτη ναυτική δύναμη στον κόσμο. Είναι κρίσιμο θέμα για τα Στενά του Ορμούζ που ήταν πάντα ελεύθερα για τη ναυσιπλοΐα και πρέπει να παραμείνουν έτσι στο μέλλον. Η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχθεί «διόδια» από το Ιράν. Μπορεί να χρειαστεί μια ξεχωριστή διεθνής συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, αλλά αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να περιλαμβάνει τέλος διέλευσης για τα στενά».

Ερωτηθείς για τις σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ο πρωθυπουργός είπε μεταξύ άλλων ότι «ως αποτέλεσμα πρωτοβουλιών του Αμερικάνου προέδρου η Ευρώπη έχει ανασυνταχθεί ως προς την αμυντική προετοιμασία. Ξοδεύουμε πάνω από το 3% του ΑΕΠ μας για την άμυνα και ενισχύουμε την αμυντική μας προετοιμασία».

Όσονα φορά στην πρωτοβουλία της Γαλλίας για την πυρηνική ασφάλεια στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα είπε ότι «ξεκινήσαμε προκαταρκτικές συζητήσεις με τον Πρόεδρο Μακρόν, καθώς η Γαλλία είναι η μόνη χώρα με πυρηνική αποτροπή εντός ΕΕ».

Ξεκαθάρισε ότι είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί ο ευρωπαϊκός βραχίονας της άμυνας αλλά σημείωσε ότι: «Αυτό δεν θα γίνει εις βάρος του ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία που εξαρτάται υπέρμετρα από τις ΗΠΑ. Πρέπει να αναλάβουμε το βάρος που μας αναλογεί, να αυξήσουμε τις δαπάνες και να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες».

Τέλος, όσον αφορά στις εξαγγελίες που έγιναν σήμερα για την απαγόρευση πρόσβασης των κάτω των 15 ετών στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Οι γονείς μας ζήτησαν να κάνουμε κάτι. Ακόμα και τα παιδιά να γνωρίζουν ο τρόπος που είναι σχεδιασμένα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν στο να είναι πάρα πολλές ώρες τα παιδιά πάνω από αυτά».

Και πρόσθεσε: «Αποφασίσαμε να αναλάβουμε δράση. Έστειλα και μια επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν με δεδομένο ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα κάθε χώρα από μόνη της. Και μάλιστα ελπίζω ότι πρωτοβουλίες για την δική

μας θα αποτελέσουν προτάσεις νόμου για την απαγόρευση των ψηφιακών μέσων και εταιρίες όπως η Google θα συμμορφωθούν».