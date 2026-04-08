Στις αρμοδιότητες του βουλευτή είναι να αναφέρει τα προβλήματα του πολίτη στη δημόσια διοίκηση, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική», πρόσθεσε ο κ. Παπαθανάσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Η αντιπολίτευση θα πρέπει να μας πει αν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής της ανέφερε ή όχι τα προβλήματα των πολιτών», τόνισε, ενώ για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απάντησε ότι η «κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία της, καθώς υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τότε».

Σε ερώτηση αν μέσα από την πολιτική των ρουσφετιών υπήρξε αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος μέσω της χειραγώγησης ψήφων, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι δεν διορθώσαμε γρήγορα αυτή την παθογένεια, αλλά εμείς βάλαμε μπροστά τη μηχανή για να λυθούν αυτά τα ζητήματα και πλέον είμαστε μπροστά σε μια νέα εποχή όπου η ψηφιοποίηση απομακρύνει την όποια πελατειακή σχέση του πολίτη με τον βουλευτή.

Αναφερόμενος στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκμοντερνισμού ύψους 7 δισ. ευρώ που ψηφίστηκε πρόσφατα, ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι εστιάζουν στους νέους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

«Έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεν των τελευταίων 18 ετών ύψους 17 δισ. ευρώ», πρόσθεσε.