«Το «Μαύρο Πάσχα» των Θρακών αποτελεί μία από τις πιο οδυνηρές σελίδες της ιστορίας του Ελληνισμού», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης.



«Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των Θρακών που βίωσαν τον ξεριζωμό, τη βία και την απώλεια, κρατώντας ζωντανή την ιστορική αλήθεια και την αξιοπρέπειά τους.



Για όσους έχουμε ζήσει στη Θράκη, το αποτύπωμά της μέσα μας παραμένει ανεξίτηλο — στις μνήμες, στις αξίες και στην ψυχή μας», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Με σεβασμό και συγκίνηση, στεκόμαστε δίπλα στη μνήμη των Θρακιωτών, μεταφέροντας το χρέος της μνήμης στις επόμενες γενιές.



Γιατί η ιστορία δεν είναι μόνο παρελθόν, είναι ευθύνη και παρακαταθήκη».