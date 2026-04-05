Στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς Δημοσίου στην Ελλάδα, επικαλούμενος στοιχεία από την οργάνωση Transparency International, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με όσα γράφει, «η Ν.Δ παρέλαβε από το ΠΑΣΟΚ το 2012 τον δείκτη στην 94η θέση και τον παρέδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ το 2015 στην 58η θέση. Το 2019 η Ν.Δ τον παρέλαβε από το ΣΥΡΙΖΑ στην 60η και το 2025 η θέση μας επί Ν.Δ πήγε στο 56.

Ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) που δημοσιεύεται ετησίως από τη Διεθνή Διαφάνεια (Transparency International), είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος δείκτης διαφθοράς στον δημόσιο τομέα. Κατατάσσει 180 χώρες με βάση το πόσο διεφθαρμένοι θεωρούνται οι δημόσιοι τομείς τους από ειδικούς».