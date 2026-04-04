Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως από την πρώτη στιγμή είπε πως είναι σοβαρή εξέλιξη και πως κάθε περίπτωση πρέπει να τη δούμε ξεχωριστά. Για την άρση ασυλίας είπε πως υπάρχει μια γενική θέση και είναι υποχρεωτική εκτός αν υπάρχουν αδικήματα που εμπίπτουν στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα.

«Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Άλλο πράγμα να ζητήσει κάποιος κάτι παράνομο και να το γνωρίζει και άλλο πράγμα να στείλει ένας πολίτης σε έναν βουλευτή ένα παράπονο, ένα δίκαιο αίτημα», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στο Action24.

«Ακούω για κακουργήματα. Δεν υπάρχει κακούργημα εξ αμελείας. Υπάρχει δόλος. Υπάρχει τεκμήριο αθωότητας αλλά είναι άλλο το κακούργημα και άλλο το πλημμέλημα. Ας αφήσουμε να δουν οι άνθρωποι τα στοιχεία και την ανθρωποφαγία στην άκρη», συνέχισε.

«Δεν μπορώ να προδικάσω τη θέση ενός ανθρώπου που είναι ελεγχόμενος από τη δικαιοσύνη, χωρίς να ξέρω τα δεδομένα. Το να κατηγορείται για κακούργημα, μπορεί ο ίδιος να θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία για τον εαυτό του. Πρέπει να δούμε τι λένε οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έδειξαν ότι έχουν αντανακλαστικά. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα; Είναι οι παράνομες επιδοτήσεις. Είναι εικόνα που κόστισε στην Ελλάδα 30 χρόνια. Ένα μέρος είναι και κάποια τηλεφωνήματα που έγιναν από βουλευτές. Αυτές οι παρακολουθήσεις έγιναν επί των ημερών του υποτιθέμενου καθεστώτος Μητσοτάκη. Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Να εξασφαλίσουμε να μην συμβούν ξανά. Το εξασφαλίζουμε με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης είπε πως υπάρχει τεκμήριο αθωότητας και 90 βουλευτές έχουν βρεθεί σε καθεστώς άρσης ασυλίας και 20 εξ αυτών της ΝΔ.

«Εάν αποδειχθεί ότι είναι δεμένη η υπόθεση για κακούργημα θα πρέπει πρώτα να δώσουν εκείνοι απάντηση. Ας μη βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο», απάντησε σε ερώτηση αν θα πρέπει όσοι φανεί ότι βαρύνονται με κακούργημα να παραδώσουν την έδρα τους.

«Το να λες υπόδικο κάποιον που απλά θα κριθεί από τη δικαιοσύνη είναι πολύ επικίνδυνο», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πως το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων δεν είναι σωστό και παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητας.

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. «Έρχεται ο κ. Ανδρουλάκης και ζητάει εκλογές. Τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά είπε ο κ. Χατζηδάκης. Δεν το είπε γιατί έχει αλλάξει η θέση μας. Αλλά όταν ζητάς εκλογές πρέπει να απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα. Έχεις πρόγραμμα; Το έχουν κοστολογήσει; Λένε επίσης με ποιους δεν θα κυβερνήσουν; Έχουν πει με ποιους θα κυβερνήσουν; Τον κ. Τσίπρα που είπε ότι έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες; Την κα Κωνσταντοπούλου. Όταν λες εκλογές και στις δημοσκοπήσεις είσαι στο 12% πρέπει να απαντήσεις. Ισχύει ότι έχουμε πει μέχρι τώρα για τις εκλογές και το έχει πει ο πρωθυπουργός», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για την τελευταία τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά ανέφερε «αποφεύγω την πολιτική αντιπαράθεση». Πρόσθεσε πως «αν κάνει κόμμα θα είναι ένα εκ των πολιτικών μας αντιπάλων και προς το παρόν είναι πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ και τον σέβομαι».

Σημείωσε ότι «αν κάποιοι παλιοί πολιτικοί ανακάλυψαν τα ρουσφέτια το 2026, πάμε να ανακαλύψουμε την Αμερική».

Για την κρίση στον Περσικό Κόλπο και αν η κυβέρνηση θα πάρει νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η οικονομική πολιτική που μειώνει τους φόρους και αυξάνει τα έσοδα φαίνεται πόσο χρήσιμη είναι. «Η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί όσες κρίσεις εισαγόμενες δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Σε καμία κρίση δεν αφήσαμε την κοινωνία αβοήθητη. Θα το κάνουμε όσο το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα. Με μία πρόβλεψη αυτό να μην είναι one off», συμπλήρωσε.

Για τη δίκη για τα Τέμπη ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Απόλυτη στήριξη στη δικαιοσύνη. Τείχος προστασίας. Η κα Κωνσταντοπούλου παριστάνει την πρόεδρο κόμματος στο δικαστήριο και τη δικαστή στη βουλή. Αυτό είναι επικίνδυνο. Τα υπόλοιπα κόμματα και ειδικά το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να έχουν πιο καθαρή θέση σε αυτή την εργαλειοποίηση μιας τραγωδίας; Η προστασία της δικαιοσύνης είναι δημοκρατικό καθήκον».