«Το συνέδριο είπε ένα πολύ μεγάλο “ναι” στην πολιτική αλλαγή, στη νέα πορεία, στην ενότητα και στην ενεργή και ενιαία φωνή», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Είπε ότι «η χώρα μας χρειάζεται να βγει από τη μιζέρια και την παρακμή που την έχει βυθίσει η Νέα Δημοκρατία» και πως «τα μεγάλα ζητούμενα είναι ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, η γεωπολιτική θέση της χώρας, το πώς μπορούμε ξανά να δώσουμε ένα νέο ελληνικό όραμα οικουμενικότητας».

Ο κ. Τσουκαλάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ο τρόπος που διεξήχθη το συνέδριο, έκλεισε την πόρτα σε οποιοδήποτε σενάριο εσωστρέφειας: «Θεωρώ δεδομένο ότι, αφού έγινε ένα συνέδριο με έναν πολύ εκτενή προσυνεδριακό διάλογο, πάρα πολλές ολομέλειες και συνεδριάσεις και καταλήξαμε να φτάσουμε σε αυτό με ομαλότητα, με ενότητα, με καθαρά πολιτικά μηνύματα, ότι από εδώ και πέρα όλοι έχουμε ένα συγκεκριμένο καθήκον απέναντι στην κοινωνική βάση της παράταξης αλλά και στη χώρα. Αυτό το καθήκον μας είναι να επικοινωνήσουμε τις θέσεις και να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη, να τολμήσουμε, να παλέψουμε, να αγωνιστούμε για να δικαιώσουμε την προσδοκία της κοινωνίας και κυρίως της νέας γενιάς των νέων ανθρώπων».

Απέκλεισε εκ νέου κάθε σενάριο πιθανής συνεργασίας με τη ΝΔ, αναφέροντας ότι «η μη συνεργασία μας με τη ΝΔ είναι αυτονόητη επιλογή. Είναι μέρος της εθνικής μας στρατηγικής». Είπε ότι «εμείς, καλώντας τους πολίτες να έρθουν και να συμπαραταχθούν μαζί μας, λέμε κάτι πολύ καθαρό: η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κεντροαριστερά. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή η παράταξη που καλύπτει το χώρο από την αριστερά έως το κέντρο. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες που θέλουν αξιοκρατία και διαφάνεια». Κατόπιν τούτου υπογράμμισε πως «είναι δεδομένο, επομένως, από το DNA της παράταξής μας ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τη ΝΔ». «Ακόμη περισσότερο τώρα», σχολίασε, καθώς «η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι μία τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση, έχει καταλήξει να είναι ένα καθεστώς με μονοκομματικούς και πελατειακούς όρους». Σημείωσε πως το να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση «είναι προϋπόθεση για να μπει η χώρα σε μια άλλη διαδρομή, σε μια άλλη πορεία εθνικής αυτοπεποίθησης, ανάταξης της κοινωνίας, ισχυρής οικονομίας και παραγωγικής Ελλάδας».

Υποστήριξε ότι «η μόνη ψήφος, η οποία διώχνει τη ΝΔ και φέρνει ένα άλλο ήθος και ένα νέο σχέδιο, είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ» και πως «είναι σημαντικό να μην πάμε στη λογική της χαμένης ψήφου». Ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «υπάρχουν, αυτήν τη στιγμή, δύο επιλογές. Ή παραμένει η κυβέρνηση της ΝΔ που έχουμε νιώσει στο πετσί μας τα αποτελέσματα αυτής ή γίνεται πράξη η πολιτική αλλαγή με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες έχουν μεγάλη ευθύνη ώστε να μην έρθει και τρίτη θητεία Μητσοτάκη».

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις αλλά και τις τελευταίες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ παρατήρησε ότι «οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είμαστε καθαρά το δεύτερο κόμμα». Υποστήριξε ότι «τώρα, σιγά σιγά, που μπαίνουν τα διλήμματα ο κόσμος θα καταλάβει ποιες είναι οι δύο δυνάμεις που συγκρούονται», προσθέτοντας πως «όταν ο κ. Τσίπρας ήταν αντίπαλος του κ. Μητσοτάκη τότε ο δεύτερος πήρε 41% ενώ είχε αποτύχει σε όλα ως πρωθυπουργός». «Τα κόμματα οφείλουν να αφουγκράζονται τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν υπάρχει πουθενά επιτυχημένο κόμμα που προέκυψε ερήμην των κοινωνικών αναγκών, απλά από μια προσωπική επιδίωξη», σχολίασε, προσθέτοντας ότι ο κ. Τσίπρας «έχει κάθε δικαίωμα να δημιουργήσει ένα κόμμα αλλά αυτό θα είναι προσωποπαγές και δεν δείχνει να αγκυρώνεται πουθενά στην κοινωνία».

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, υπογράμμισε ότι «από εμάς το αίτημα των εκλογών είναι πάνω στο τραπέζι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς λέμε ότι όσο μένει αυτή η κυβέρνηση κάνει ζημιά στη χώρα. Εμείς είμαστε έτοιμοι».

Σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών στηλίτευσε τη στάση της κυβέρνησης και διαβεβαίωσε ότι «εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε πολιτικό και νομικό μέσο στην υπόθεση των υποκλοπών». «Η κυβέρνηση δεν θα αποφύγει να απολογηθεί για την προσπάθεια απόλυτου ελέγχου του πολιτικού συστήματος και για κάτι το οποίο προσέβαλε τις δημοκρατικές αξίες του λαού μας. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε ζητήσει να γίνει προ ημερησίας συζήτηση και έχουμε δεσμευτεί και για αίτημα σύστασης εξεταστικής επιτροπής. Μελετάμε την δικαστική απόφαση και θα κινηθούμε αναλόγως», είπε.