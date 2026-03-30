Συνεχίζεται έως και αυτή την ώρα η καταμέτρηση των ψήφων για την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που θα προκύψει μετά και τη λήξη χθες του συνεδρίου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Χαριλάου Τρικούπη, αυτή τη στιγμή καταρχάς προηγείται η πρώην Επίτροπος της Κομισιόν και πρώην υπουργός, Άννα Διαμαντοπούλου. Να σημειώσουμε πως έχει τη στήριξη του προέδρου του Κινήματος, Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά βέβαια και το δικό της κοινό που την ακολουθεί πιστά και στις εσωκομματικές διαδικασίες.

Από ‘κει και πέρα, αρκετά ψηλά βρίσκονται ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Κώστας Παπαδημητρίου, ο Ηρακλής Δρούλιας, η Μάρα Κουκουδάκη, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Σταύρος Τζεδάκης και ο Χρήστος Κακλαμάνης. Από πλευράς εσωκομματικής αντιπολίτευσης, φέρεται να εκλέγονται η Τόνια Αντωνίου, ο Φίλιππος Σαχινίδης και ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ενώ σε αρκετά καλές θέσεις πλασάρονται ο Βασίλης Σκουντής και ο Μιχάλης Αεράκης. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθούν επισήμως όλα τα ονόματα του νέου οργάνου, για το οποίο εκδήλωσαν ενδιαφέρον 506 άτομα κι από αυτά θα εκλεγούν τα 271. Εξ αυτών, τα 170 εκτιμάται πως θα ανήκουν στην ομάδα του προέδρου, Νίκου Ανδρουλάκη.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό του Κινήματος, η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή αποτελεί το ανώτερο πολιτικό όργανο μεταξύ δύο Συνεδρίων. Είναι αρμόδια για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συνεδρίου και αποφασίζει για το σύνολο της πολιτικής του Κινήματος Αλλαγής. Χαράσσει και συνθέτει τη γενική στρατηγική, τις πολιτικές και τις δράσεις του φορέα σε όλα τα πεδία έκφρασής του. Εκλέγεται από το Συνέδριο με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγει Γραμματέα, Εκτελεστικό Πολιτικό Συμβούλιο και εκείνα τα όργανα που καταστατικά προβλέπονται.