Τη δική του απάντηση στα όσα υποστήριξε η Μαρία Καρυστιανού για τη δική των Τεμπών, έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

«Έδώ έχουμε έναν χώρο που όσον αφορά τις δυνατότητές του είναι καλύτερος από το Εφετείο με πολύ λιγότερους συντελεστές από τη δίκη για το Μάτι. Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων», τόνισε, μιλώντας στο Action24.

«Με βάση τα προβλεπόμενα, στην αίθουσα θα μπουν οι δικηγόροι, υπάρχουν 110 θέσεις με έδρανα και 100 θέσεις εργασίας, μετά θα μπουν αυτοί που πρέπει να νομιμοποιηθούν, αυτοί πρέπει να είναι στην αίθουσα. Στο πρώτο επίπεδο έχουμε 360 θέσεις, με τους 250 δικηγόρους που δηλώθηκαν στην ανάκριση, έχουμε χώρο για να τοποθετηθούν. Δεν αποκλείεται κανένας. Όταν στη δίκη για το Mάτι που είχε πολύ περισσότερους συγγενείς και μάρτυρες και η δίκη έγινε σε αίθουσα ίδια ή μικρότερη, ποιο είναι το πρόβλημα εδώ;», ενώ έκανε λόγο για «γνωστό πολιτικό παιχνίδι από κάποια μειοψηφία που δεν επιθυμεί να γίνει η δίκη για τα Τέμπη. Κατά τη διάρκεια των 2,5 ετών της ανάκρισης έγινε μια τεράστια προσπάθεια να μην ξεκινήσει η δίκη γιατί στόχος ήταν όσο δεν ξεκινάει η δίκη, τα στοιχεία δεν μπορούν να έρθουν στο φως ώστε να έρθει η κάθαρση».

«Τραμπουκισμοί εναντίον του κοινοβουλίου και της δικαιοσύνης, απειλές κατά δικαστών, απόπειρα ανατροπής της θεσμικής λειτουργίας της χώρας. Η Χρυσή Αυγή γιατί ψηφιζόταν από μια μερίδα του κόσμου να πάει στη Βουλή; Για να διαλύσει τη Βουλή και να τους πλακώνει όλους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί αντιμετωπίζει κακούργημα γιατί κατέγραψε μια δικαστή και δημοσίευσε το βίντεο στα social media, αυτό είναι κακούργημα» κατέληξε ο Γιώργος Φλωρίδης για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.