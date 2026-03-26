Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την αύξηση του κατώτατου μισθού, τις υποκλοπές και τη δίκη των Τεμπών μίλησε στην εκπομπή Live News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.



Για τον κατώτατο μισθό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι πρόκειται για «μία ακόμα βελτίωση», εξηγώντας πως: «Ένας ο οποίος λαμβάνει τον κατώτατο μισθό, μέσα σε 6,5 χρόνια παίρνει 270 ευρώ παραπάνω τον μήνα, γιατί είναι επί 14 οι μισθοί. Έχουμε αυτήν την αύξηση η οποία είναι ετησίως 3.780 ευρώ», λέει αρχικά αναφερόμενος στην αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου.



Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού «αφορά και τους περίπου 650.000 ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους δημοσίους υπαλλήλους και πολλούς συμπολίτες μας, όπως οι μαμάδες. (…) Υπάρχει κόσμος ο οποίος σήμερα, δεν λέω ότι θα γίνει πλούσιος σε καμία περίπτωση, δεν λέω ότι δεν χρειάζονται πολλά παραπάνω, αλλά θα δει μία ακόμα βελτίωση, συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων υπαλλήλων, στις απολαβές του». «Το να ισοπεδώνουμε, δεν βοηθάει σε κάτι στον δημόσιο διάλογο», σχολίασε απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης.



Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, o κ. Μαρινάκης τόνισε: «Τα πράγματα δυσκολεύουν. Σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα. Σίγουρα οι αντοχές των οικονομιών θα δοκιμαστούν ξανά». «Εδώ λοιπόν έρχεται η πολύ μεγάλη αξία μίας σταθερής οικονομίας και μίας σταθερής διακυβέρνησης, η οποία τα έσοδα μπορεί να τα κατευθύνει για την στήριξη των πολιτών. Μακάρι οι όποιες κινήσεις πάνε να γίνουν ή ακούγονται, να οδηγήσουν σε μία αποκλιμάκωση», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας την σημασία της οικονομίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στη Μέση ανατολή.



Για τις υποκλοπές, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι: «Η Δικαιοσύνη έχει πει ότι δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού». Συγκεκριμένα, για τις αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν, είπε: «Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και έχει τη θέση του κατηγορούμενου σε δεύτερο βαθμό. Έχει τους ισχυρισμούς που έχει».



Για το ίδιο θέμα, σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη: «Η Δικαιοσύνη, μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο, έχει πει ότι δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού και παρέπεμψε τους τέσσερις ιδιώτες να δικαστούν σε πρώτο βαθμό, όπου και καταδικάστηκαν. Βλέπω μία προσπάθεια της αντιπολίτευσης και ειδικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα πω και τον λόγο που πιστεύω ότι γίνεται αυτό, να υιοθετήσει τους ισχυρισμούς ενός προσώπου που είναι κατηγορούμενος και έχει κάθε δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και όταν έρθει η ώρα της δίκης έχουν αξία αυτά που θα πει ενώπιον του δικαστηρίου, ως θέσφατα και να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Αυτό θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο».



Τέλος, για τη δίκη των Τεμπών, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «Πρέπει να υπάρξει μία πολύ καλύτερη οργάνωση. Θεωρώ ότι θα υπάρξει». Συνεχίζοντας στο ίδιο θέμα είπε: «Δεν έχουμε καμία διάθεση αντιπαράθεσης, ειδικά με πονεμένους ανθρώπους. Ίσα ίσα έχουμε χρέος όλοι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και κυρίως η Δικαιοσύνη θα το κάνει αυτό, να δώσουμε απαντήσεις».



Σχετικά με την αίθουσα της δίκης των Τεμπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Ως προς την αίθουσα (…) Πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές, απ’ ό,τι καταλαβαίνω. Το κυριότερο λάθος που καταλαβαίνω ότι έγινε και πραγματικά δημιούργησε αυτήν την εικόνα, είναι ότι δεν υπήρξε πρόβλεψη για το αυτονόητο, να προηγηθούν οι κατηγορούμενοι, οι συνήγοροι και στη συνέχεια οι συγγενείς».



