Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ενημερώθηκε για τη λειτουργία των συστημάτων, τα οποία με πληροφορίες από τη Google, τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη ρύθμιση των φαναριών κατάφεραν να προβλέπουν με ακρίβεια 93% την κίνηση στους δρόμους δύο ώρες πριν και να μειώσουν την κυκλοφορία στους δρόμους κατά 10-15%.

Κάθε μέρα 15.000 άτομα (600.000 τον χρόνο) ενημερώνονται δωρεάν γι’ αυτές τις πληροφορίες με εφαρμογή στα κινητά τους τηλέφωνα, τόνισε ο διευθυντής ερευνών Ευάγγελος Μητσάκης, κι έτσι οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν την πιο γρήγορη και ασφαλή διαδρομή.

Οι αρμόδιοι του ΙΜΕΤ δήλωσαν έτοιμοι να εφαρμόσουν τα συστήματα αυτά και για την κυκλοφορία στην Αθήνα και αυτός είναι ο επόμενος στόχος της κυβέρνησης, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε πως «η έρευνα με μεγάλο βαθμό καινοτομίας στην Ελλάδα έχει πολύ πρακτικά αποτελέσματα στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στη Θεσσαλονίκη».

«Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα σύμπραξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παίρνοντας ανοιχτά δεδομένα από την Google, αλλά και χρησιμοποιώντας άλλες πηγές δεδομένων μπορούμε πια να συνθέτουμε μία εξαιρετικά καλή εικόνα της κίνησης σε πραγματικό χρόνο, να κάνουμε προβλέψεις για το πώς θα είναι η κίνηση στο μέλλον και να παρεμβαίνουμε στη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τη ροή της κίνησης και βέβαια να εντοπίζουμε σημεία τα οποία είναι επίφοβα για ατυχήματα, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τα τροχαία ατυχήματα και βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: «Είναι πολύ σπουδαία η δουλειά την οποία έχετε κάνει. Αμέσως μετά, ο επόμενος στόχος είναι να φέρουμε το σύστημα αυτό στην Αθήνα. Θα διασφαλίσουμε και τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις γιατί θέλουμε η καινοτόμος έρευνα η οποία γίνεται στην πατρίδα μας να έχει πρακτικές εφαρμογές».

«Αυτό το οποίο γίνεται εδώ είναι ο οδηγός όχι μόνο για τη χώρα. Βρισκόμαστε στην παγκόσμια πρωτοπορία του πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε δεδομένα και πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη, τελικά, μεταφράζεται σε μία καλύτερη πραγματικότητα για τους πολίτες.

Έχουμε προικίσει τη Θεσσαλονίκη με πολύ σημαντικά έργα υποδομής. Δεν έχουμε, όμως, παντού την ίδια δυνατότητα να κάνουμε τόσο σημαντικές παρεμβάσεις. Άρα και ένα κέρδος της τάξης του 10% με 15% μείωση της κυκλοφορίας στην Αττική μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη και γρήγορη διαφορά» σημείωσε ο πρωθυπουργός, ενώ δήλωσε τη στήριξη της κυβέρνησης να αναπτυχθούν και νέες εφαρμογές στο ΙΜΕΤ.

Σημειώνεται πως το ΙΜΕΤ είναι ένα από τα πέντε Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ που λειτουργεί 25 χρόνια και απασχολεί 160 άτομα.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Google, Βικτωρία Καλφάκη, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την αξιοποίηση των δεδομένων της Google.

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Σταύρος Καλαφάτης, δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντική η προσφορά του ΙΜΕΤ στα θέματα βιώσιμης κινητικότητας, στις δράσεις που κάνει για να αποσυμφορήσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε όλοι από κοντά πώς τα ερευνητικά κέντρα δίνουν συγκεκριμένες, ασφαλείς, βιώσιμες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους.

Το ΙΜΕΤ κάνει κάτι τέτοιο με σύγχρονα συστήματα, με αλγόριθμους. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δίνεις λύσεις για το κυκλοφοριακό της πόλης και αποτελεί έναν οδηγό και για άλλα σημεία της χώρας».

«Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαστήριο στο οποίο εμείς παρακολουθούμε όλη την κίνηση της πόλης, τη βελτιστοποιούμε μέσα από τα φανάρια, μέσα από την δυναμική πληροφόρηση με δικούς μας αλγόριθμους που δύο ώρες νωρίτερα μπορούν να σου πουν ποια θα είναι η κίνηση με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αυτές τις γνώσεις που έχουμε να τις μεταλαμπαδεύσουμε και να τις μεταφέρουμε και σε άλλα σημεία της χώρας. Το ΙΜΕΤ είναι πρωτοπορία για τη Θεσσαλονίκη μας και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το ΕΚΕΤΑ», είπε ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, Ευάγγελος Μπεκιάρης, ενώ ο διευθυντής του ΙΜΕΤ, Βασίλης Καππάτος, τόνισε: «Δείξαμε στον πρωθυπουργό τον ρόλο που διαδραματίζει το ΙΜΕΤ στην ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας και των σύγχρονων μεταφορών. Τα αποτελέσματά μας δεν μένουν στα εργαστήρια, μεταφράζονται στην κοινωνία, είμαστε δίπλα στον πολίτη, έχουμε λιγότερη συμφόρηση, καλύτερες μεταφορές και φυσικά πιο ασφαλείς».

Τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκαν οι υπεύθυνοι του ΕΚΕΤΑ και του ΙΜΕΤ στην είσοδο του Ινστιτούτου, με μια επίδειξη από τον ρομποτικό σκύλο ΚΥΩΝ.

Στο μεταξύ, ο βουλευτής Στράτος Σιμόπουλος, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό ότι το Κοινοβούλιο ανέλαβε την διευρωπαϊκή επιτροπή EPTA (European Technological Assessment) με θέμα «Πράσινες Πόλεις και Βιώσιμη Κινητικότητα» και οι συνεδριάσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο και στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο.

Παρόντες στη σημερινή εκδήλωση ήταν ακόμη οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας και Άννα Ευθυμίου, καθώς και οι βουλευτές Δημήτρης Κούβελας, Διαμαντής Γκολιδάκης και Θεόδωρος Καράογλου.