Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης σε συνέντευξη που έδωσε, σημείωσε ότι η κυβέρνηση προχωράει σε μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των Canadair.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μιλώντας στον Ρ/Σ «Real FM», είπε επίσης ότι η ενίσχυση του εναέριου στόλου συνδυάζεται με την έγκαιρη προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο και με την κρίσιμη παρέμβαση του καθαρισμού των οικοπέδων, όπου, όπως υπογράμμισε, το όφελος για την πρόληψη και τον περιορισμό των πυρκαγιών είναι πολλαπλάσιο.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε ότι η χώρα προχωρά σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης και ενίσχυσης των Canadair, με στόχο να αποκτήσει τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως σε αεροσκάφη τύπου CL-515. Όπως είπε, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη ήδη από τον Μάρτιο του 2027, ενώ από το 2028 και μετά, θα αρχίσει η παραλαβή και των καινούριων τύπου CL-515. Συνολικά, όπως σημείωσε, η χώρα θα διαθέτει 14 Canadair τύπου CL-515, κάτι που ενισχύει ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος ενόψει των επόμενων ετών.

Αναφερόμενος στη φετινή προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο, ο υπουργός σημείωσε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι συντονιστικές συσκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, με αφετηρία την Αττική και συνέχεια στη Βόρεια Ελλάδα, σε Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Κοζάνη.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι πολύ πριν από την τυπική έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, την 1η Μαΐου, να έχουν εντοπιστεί οι ενδεχόμενες αδυναμίες τόσο του κεντρικού κράτους όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε μέσα στις επόμενες 45 ημέρες να γίνουν οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις και να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ετοιμότητα.