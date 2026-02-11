Η RealPolls πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση, με τις απαντήσεις να δίνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και με σημαντική διαφορά, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου πλησιάζει το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση. Παράλληλα, τέθηκε και ερώτημα για τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

Πιο αναλυτικά, στην πρόβλεψη αποτελέσματος της δημοσκόπησης που έγινε για λογαριασμό του protagon.gr η ΝΔ προηγείται με 16,2 μονάδες από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, το οποίο πλησιάζει η Πλεύση Ελευθερίας.

Νέα Δημοκρατία: 28,9%

ΠΑΣΟΚ: 12,7%

Ελληνική Λύση: 9,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 11,9%

ΚΚΕ: 8,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,3%

Φωνή Λογικής: 4,6%

ΜέΡΑ 25: 5,2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%

Νίκη: 0,9%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Άλλο κόμμα: 9,4%

Επίσης, στην ερώτηση ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αύριο αν είχαμε εκλογές, η ΝΔ πάλι παραμένει πρώτη με μεγάλη διαφορά, ενώ τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ υποχωρούν, παραμένοντας δεύτερο κόμμα όμως.

Νέα Δημοκρατία: 24,5%

ΠΑΣΟΚ: 8,7%

Ελληνική Λύση: 6,6%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,4%

ΚΚΕ: 7,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%

Φωνή Λογικής: 2,8%

ΜέΡΑ 25: 3,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%

Νίκη: 0,9%

Νέα Αριστερά: 1,3%

Άλλο κόμμα: 9,3%

Αναποφάσιστοι: 16,3%

Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν και για το αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, δίνοντας τις εξής απαντήσεις:

Πολύ πιθανό – 10,8%

Αρκετά πιθανό – 9,8%

Λίγο πιθανό – 15,5%

Καθόλου πιθανό – 61,8%

Δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ – 2,1%

Ακόμη, τέθηκε και ερώτηση αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με τους συμμετέχοντες να απαντούν: