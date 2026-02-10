Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η απόφαση για συνταγματική αναθεώρηση από την κυβέρνηση. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επικεντρώνοντας στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, έκανε λόγο για «αναθεωρητικό λαϊκισμό», με τον Παύλο Μαρινάκη να δίνει νέες απαντήσεις σήμερα.

Όπως είπε «ο κ. Βενιζέλος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κάνοντας κακή χρήση του άρθρου 86 προστάτευσε κάποιους υπουργούς. Το άρθρο 86, όμως, προϋπήρχε του συντάγματος στην αναθεώρηση του οποίου πρωτοστάτησε ο κ. Βενιζέλος το 2001. Ο κ. Βενιζέλος τότε πρόσθεσε το αμελητί, να σταματάει δηλαδή η δικαιοσύνη όταν συναντάει ένα όνομα πολιτικού. Ο άνθρωπος δηλαδή που πρωτοστάτησε στο να απαγορεύεται στη δικαιοσύνη να κάνει έρευνα, κατηγορεί εμάς που κάναμε χρήση υποχρεωτική της διάταξης. Το σύνταγμα σε υποχρεώνει από το 2001 να κάνεις εσύ τη δουλειά του εισαγγελέα».

Παράλληλα σημείωσε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, σχετικά με την αποσβεστική προθεσμία ότι το «να τη γλιτώνουν κάποιοι 2 χρόνια μετά τις εκλογές μπήκε στο σύνταγμα το 2001. Ποιος την έβαλε; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως βουλευτής το 2006 ζήτησε υπογραφές για να αλλάξει το άρθρο 86 και πήρε 8 μαζί με τη δική του – μια εξ αυτών του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας. Η ιστορία της συνταγματικής αναθεώρησης γράφεται από τα ναι και από τα όχι όσων επιλέγουν να είναι απόντες».

Σχετικά, τέλος, με την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου, διευκρίνισε ότι «είναι κοινή ευρωπαϊκή πρακτική να δίνονται προγράμματα όπως αυτά στη ΓΣΕΕ σε κοινωνικούς εταίρους. Τα προγράμματα δίνονται και οι εταίροι τρέχουν τις διαδικασίες. Το αν έγινε σωστά ή όχι είναι ζήτημα Παναγόπουλου και όχι της κυβέρνησης. Μην πάνε να το φορτώσουν στην κυβέρνηση».

«Γιατί μεταφέρθηκαν πόροι από το ΕΣΠΑ; Το 2023 το πρόγραμμα αυτό και κάποια άλλα ενώ είχαν συμβασιοποιηθεί και υπήρχαν νομικές δεσμεύσεις του κράτους ήταν σε φάση που έπρεπε να παραταθεί. Βγήκε απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τον Δεκέμβριο από το ΕΣΠΑ γιατί έτσι είχε γίνει η διαπραγμάτευση. Μετά ήρθε επιστολή από Κομισιόν για να συνεχίσουν τα περισσότερα προγράμματα με ΕΣΠΑ και κάποια με εθνικούς πόρους. Και ήρθε μετά η κυρία Κεραμέως και νομοθέτησε με βάση αυτή την επιστολή. Η υπόθεση Παναγόπουλου είναι μια υπόθεση που σύμφωνα με τον νόμο το ΙΝΕ ΓΣΕΕ πήρε να τρέξει προγράμματα κατάρτισης και ελέγχεται αν τα έτρεξε κατά τον νόμο».