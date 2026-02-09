Πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν το «παρών» στο ΟΑΚΑ για την κοπή της πίτας του Κωστή Χατζηδάκη.

Την εκδήλωση ευλόγησε και την πίτα έκοψε ο μητροπολίτης Φιλαδελφείας και Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, παρουσία σχεδόν του συνόλου της κυβερνητικής και κομματικής ηγεσίας.

Το «παρών» έδωσαν υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και γραμματείς της ΝΔ και πολλές εκατοντάδες πολιτών, που περίμεναν και εκτός της αίθουσας.

Μεταξύ άλλων παρέστησαν κορυφαίοι υπουργοί και στελέχη, όπως οι κ.κ. Ζαχαράκη, Γεωργιάδης, Παπασταύρου, Δήμας, Κεραμέως, Μιχαηλίδου, Παπαστεργίου, Σκέρτσκς, Παπαθανάσης, Μαρίνα κης, Σδούκου, Σπανάκης, Βαρζτόπουλος, Σκρέκας, Πλακιωτάκης, Ράπτη, Καιρίδης, Μηταράκης.

Ισχυρή ήταν και η παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τη συμμετοχή των δημάρχων Κηφισιάς, Γαλατσίου, Αμαρουσίου, Φιλοθέης-Ψυχικού, Πεντέλης, Νέας Ιωνίας, Μεταμόρφωσης, Αγίας Παρασκευής και Νέας Φιλαδέλφειας.

Βίντεο από την εκδήλωση: