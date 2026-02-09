Στην υπόθεση με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Όπως σημείωσε, «υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν θα χρεωθεί και τον κύριο Παναγόπουλο η κυβέρνηση και η ΝΔ. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν είχε συμβεί τέτοια υπόθεση με εμπλεκόμενο στέλεχος της ΝΔ. Δεν θα στοχοποιήσουμε ποτέ συλλήβδην ένα κόμμα, επειδή εμπλέκεται ένα εμβληματικό στέλεχός του. Είναι μια υπόθεση που αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα και όχι άλλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμπλέκεται το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν θα φορτωθούμε εμείς μια υπόθεση με έναν αρχισυνδικαλιστή που ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, θα συνεχιστεί κανονικά ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, «η Κομισιόν ενθαρρύνει την εμπλοκή κοινωνικών εταίρων σε τέτοια έργα. Εντάχθηκαν την περίοδο της πρώτης 4ετίας μας και οι διαδικασίες μεταφοράς των πόρων έγιναν με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα έργο συνεχίζεται και υλοποιείται με έναν συγκεκριμένο τρόπο αρκεί να τηρείται το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο».

Για το Λιμενικό και τα σχετικά δημοσιεύματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «το Λιμενικό κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να συνδράμει στην προστασία των συνόρων. Σώζει ανθρώπινες ζωές. Σώζει ανθρώπους που στοιβάζονται σε βάρκες από τους δολοφόνους λαθροδιακινητές. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάθε ξεχωριστό περιστατικό διερευνάται εκ του νόμου. Η διάθεσή μας είναι να πιστεύουμε τους Λιμενικούς και όχι τους λαθροδιακινητές και διάφορες συλλογικότητες και ΜΚΟ που στόχο έχουν να διαβάλλουν τη χώρα.

Γίνεται δόλια από κάποια μέσα η σύγχυση ανάμεσα στις κάμερες που υπάρχουν ανά περιοχή και των θερμικών καμερών που λειτουργούν για άλλους λόγους. Δουλειά του λιμενικού σώματος είναι να προστατεύει τα θαλάσσια σύνορα της χώρας. Το να κουνάμε το δάχτυλο σε ανθρώπους που ρισκάρουν τη ζωή τους δεν είναι σωστό. Είμαστε ευγνώμονες στους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού».

Σχετικά με τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα σχολίασε: «Θα γίνουν ανακοινώσεις για τις λεπτομέρειες».

Για τα επεισόδια στο ΑΠΘ σημείωσε πως «η αστυνομία έκανε πολύ καλά τη δουλειά της. Είναι εν εξελίξει μια δύσκολη διαδικασία ταυτοποίησης των προσώπων. Στην Ελλάδα όπου επικρατούσε το απόλυτο μπάχαλο, το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι εγκληματίες συλλαμβάνονται είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε.

Αν προκύψει από την έρευνα ότι κάποιοι εξ αυτών είναι φοιτητές, θα έχουν και τις παρεπόμενες κυρώσεις αυτοματοποιημένα από το πανεπιστήμιο. Δεν έχουν θέση στα πανεπιστήμια εγκληματίες».

Για τις πρυτανικές αρχές: «δεν υπήρχε καμία άδεια για το πάρτι και ελέγχεται αν όλα όσα πρέπει να εφαρμοστούν, εφαρμόστηκαν. Πολύ σύντομα το υπουργείο με τη συνδρομή των πρυτανικών αρχών θα βγάλει τα συμπεράσματά του».

Σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο Βενιζέλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε: «Η κυβέρνηση ως ορίζει το Σύνταγμα εκκινεί την κορυφαία διαδικασία της αναθεώρησης. Η τελευταία κυβέρνηση που θα έπρεπε να απολογηθεί για την καθυστέρηση είναι η δική μας.

Αν είχαν τεθεί σε προηγούμενες διαδικασίες θα είχαμε γλιτώσει».

Για το άρθρο 86 επεσήμανε: «Ειδικό καθεστώς υπήρχε και πριν και βούληση της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι να παραμείνει ένα ειδικό καθεστώς. Προσετέθη το αμελητί στο Σύνταγμα του 2001 και ο κ. Βενιζέλος ήταν εκ των πρωτεργατών. Επίσης, η αποσβεστική προθεσμία. Αυτά έγιναν από το ΠΑΣΟΚ.

Το 2006 ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάζευε υπογραφές για να αλλάξει το άρθρο 86. Μέσα στους 8 που υπέγραψαν ήταν και ο Κώστας Τασούλας.

Θεωρώ λίγο οξύμωρο ο εμπνευστής του αμελητί και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική να κατηγορεί την κυβέρνηση που έχει επικεφαλής έναν άνθρωπο που ζητούσε να αλλάξει από το 2006. Επί των ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία.

Ήρθε η ώρα να αλλάξει το άρθρο 86 και να μην περνάει από το φίλτρο της Βουλής και όλοι θα κριθούν από τη στάση τους».

Για το αν θα συμμετάσχει η χώρα μας στη Σύνοδο για την Ειρήνη, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Μελετάμε όλα τα δεδομένα και επικοινωνούμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και ειδικά με τις χώρες που βρίσκονται στην περιοχή. Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθεί η απόφαση της χώρας μας».