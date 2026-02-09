«Αγαπητέ Ευάγγελε Βενιζέλε που ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάει με τον Βελόπουλο και τη Λατινοπούλου. Πλην του ΠΑΣΟΚ, άλλη συγκυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Αν δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πάλι εκλογές», είπε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας στον Ευάγγελο Βενιζέλο ο οποίος ζήτησε μια ξεκάθαρη θέση από τη Νέα Δημοκρατία.

Όπως εξήγησε το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου μιλώντας στον ΣΚΑΪ: «Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γιατί; Γιατί δεν μπορείς να κάνεις κυβέρνηση με κάποιον που έχεις θεμελιώδεις διαφορές. Ο Βελόπουλος ήταν πάντα ΠΑΣΟΚ, δεξιός δεν υπήρξε ποτέ ούτε ένα δευτερόλεπτο, δεν έχει υπάρξει ποτέ δεξιός στη ζωή του. Ούτε σήμερα είναι δεξιός, ούτε ήταν. ΠΑΣΟΚ του Αντρέα ήταν, σοσιαλιστής. Εμείς πιστεύουμε στη Δύση και στην ΕΕ, ο Βελόπουλος πιστεύει στη Ρωσία την Κίνα και το Ιράν».

«Άρα, στέλνω μήνυμα στον φίλο μου τον Βαγγέλη Βενιζέλο: Πρόεδρέ μου σεβαστέ μην έχεις αγωνία, ο Μητσοτάκης δεν θα κάνει κυβέρνηση με Βελόπουλο ή Λατινοπούλου, πήγαινε στον φίλο σου τον Ανδρουλάκη και πες μας τι σκοπεύετε να κάνετε», ξεκαθάρισε.

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε: «Πιστεύω ότι συμμαχικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα δεν δουλεύουν, οι μονοκομματικές κυβερνήσεις δουλεύουν γιατί δεν έχουμε κουλτούρα συνεργασίας. Αν όμως το μεγάλο αφεντικό ο ελληνικός λαός μας διατάξει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας είμαστε υποχρεωμένοι να το προσπαθήσουμε».

Τέλος, μιλώντας για τη Μαρία Καρυστιανού σημείωσε: «Αν δώσει καμιά δεκαριά συνεντεύξεις ακόμα δεν βλέπω να μπαίνει στη Βουλή. Αν κρυφτεί μέχρι τότε, ίσως να μπει. Αλλά ούτε να κάνει αναρτήσεις, γιατί κι εκεί τα έκανε “θάλασσα”. Η κ. Καρυστιανού προσπαθεί να τα έχει με όλους καλά. Με όλους καλά στην πολιτική δεν μπορείς να τα έχεις. Η κ. Καρυστιανού θέλει και να λέει για “εισβολείς” και να την ψηφίζουν οι αριστεροί. Αυτό δεν γίνεται».