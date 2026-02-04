Για την επιβολή της θανατικής ποινής στους λαθροδιακινητές μίλησε για ακόμα μία φορά η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που όπως δήλωσε, έχει ήδη παρουσιάσει την πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ερωτηθείσα για τα μέτρα που θα εφάρμοζε στο μεταναστευτικό εάν αναλάμβανε αρμόδια υπουργός, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» δήλωσε στο Mega ότι βασική της προτεραιότητα θα ήταν η αυστηρή φύλαξη των συνόρων. Όπως είπε, όποιος επιχειρεί να εισέλθει παράνομα στη χώρα θα συλλαμβάνεται και θα μεταφέρεται σε κλειστά κέντρα φιλοξενίας σε ακατοίκητα νησιά, χωρίς παροχή επιδομάτων ή στέγασης.

«Να ξέρουν διεθνώς ότι όποιος προσπαθήσει να περάσει τα σύνορα, συλλαμβάνεται, μεταφέρεται σε κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά. Δεν είναι σκληρό μέτρο, είναι το αυτονόητο και λογικό σε μια χώρα που σέβεται τους πολίτες της. Δεν θα πάρει ούτε επιδόματα, ούτε σπιτάκια», είπε.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επιβολής αυστηρότερων ποινών στους διακινητές, φτάνοντας μέχρι και τη θανατική ποινή. Όπως είπε, το αίτημα αυτό το έχει ήδη διατυπώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνδέοντάς το με ζητήματα εγκληματικότητας και κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη.

Στο ίδιο πλαίσιο, επέμεινε στη χρήση του όρου «λαθρομετανάστες», υποστηρίζοντας ότι όποιος εισέρχεται παράνομα σε μια χώρα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως τέτοιος.

Απαντώντας σε αντίδραση του Τάκη Χατζή σχετικά με τους χαρακτηρισμούς της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί ανεξέλεγκτα μεταναστευτικές ροές. «Ας μαζέψουμε τότε όλη την Αφρική και την Ασία και όποιον θέλει να έρθει στην Ελλάδα, λες και χωράμε, και τα Ελληνόπουλα περνάνε καλά. Τι είμαστε, σταθμός Λαρίσης να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει;», είπε συγκεκριμένα.

Επιπλέον, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, επέμεινε στη χρήση του όρου «γύφτοι» αναφερόμενη στους Ρομά, τονίζοντας ότι «δεν αδικούνται αυτοί που από το πρωί μέχρι το βράδυ κάνουν κλοπές και ληστείες».

«Δεν μπορεί οι γύφτοι να κάνουν ό, τι θέλουν μέσα στους καταυλισμούς και να φοβάται να μπει η αστυνομία, δεν μπορούν να παντρεύουν τα παιδιά τους ενώ είναι ανήλικα», είπε και πρότεινε να τους κοπούν όλα τα επιδόματα. «Εμείς τι είμαστε; Παιδιά ενός κατώτερου Θεού που πληρώνουμε τους φόρους και το ενοίκιό μας κανονικά;», είπε επίσης μεταξύ άλλων η ίδια.