Η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, «Αθήνα Ψηλά», προχώρησε στη δημιουργία του «Παρατηρητηρίου Καθημερινότητας», με στόχο να δώσει φωνή στους πολίτες της πρωτεύουσας.

«Να δώσει φωνή στους πολίτες και στις γειτονιές της Αθήνας, να λειτουργεί ως δομημένος μηχανισμός ελέγχου και τεκμηριωμένης άσκησης αντιπολίτευσης, να συμβάλει με προτάσεις και λύσεις βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα και εμπειρίες των δημοτών», ανέφερε τότε η σχετική ανακοίνωση.

Σήμερα, με νέα ανακοίνωση, προχώρησε στην ανάδειξη των πρώτων ζητημάτων που τέθηκαν.

«Το “Παρατηρητήριο Καθημερινότητας” της παράταξης “Αθήνα Ψηλά”, μόλις λίγα 24ωρα μετά τη δημιουργία του, λειτουργεί ως κεντρικός δίαυλος επικοινωνίας, μέσω του οποίου οι κάτοικοι της Αθήνας μεταφέρουν τεκμηριωμένα ζητήματα από τις γειτονιές τους. Η διαδικασία αυτή δεν περιορίζεται στην απλή παράθεση προβλημάτων. Τα στοιχεία που προκύπτουν αξιοποιούνται από την παράταξη για την άσκηση πίεσης προς τη διοίκηση του δήμου, με στόχο άμεσες, ουσιαστικές και αποτελεσματικές λύσεις», αναφέρει αρχικά και συνεχίζει:

«Η καθημερινή επαφή με τους δημότες αναδεικνύει σοβαρά θέματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη. Ενδεικτικά καταγράφονται:

Οι καταγγελίες αφορούν περισσότερα από 3.000 “σκοτεινά σημεία” σε ολόκληρη την πόλη. Ενδεικτικά αναφέρονται το Άλσος Προμπονά, το Άλσος Προφήτη Ηλία στη Ριζούπολη, η Ιερά Οδός, η Ιπποκράτους, η Περιφερειακή Φιλοπάππου, ο Άγιος Γεώργιος (Κυνοσάργους), το πάρκο Λογγίνου και το πάρκο Ιλισίων. Καθαριότητα και πράσινο: Στην Κυψέλη και το Παγκράτι, οι κάτοικοι καταγράφουν απορρίμματα σε δρόμους και πεζοδρόμια, καθώς και εγκαταλειμμένους κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα, στα Άνω Πατήσια, πεταμένα κλαδιά παραμένουν σε δρόμους για ημέρες χωρίς να απομακρύνονται.

Σε Πετράλωνα, Κυπριάδου και Άγιο Παντελεήμονα, επισημαίνονται μεγάλες και επικίνδυνες λακκούβες που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία. Απουσία προγραμματισμού: Σε πλατείες, όπως του Αγίου Θωμά στο Γουδή, χριστουγεννιάτικα δέντρα παραμένουν στη θέση τους έως και τον Φεβρουάριο, γεγονός που αναδεικνύει την αδράνεια των αρμόδιων υπηρεσιών».

Και καταλήγει: «Η παράταξη “Αθήνα Ψηλά”, πιστή στην αρχή ότι “τα μικρά κάνουν τα μεγάλα”, καλεί κάθε Αθηναία και κάθε Αθηναίο να συνεχίσει να μεταφέρει συγκεκριμένα στοιχεία από τη γειτονιά του».