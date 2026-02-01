Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής ρευστότητας και εύκολων συνθημάτων, η ουσιαστική συζήτηση δεν μπορεί να εξαντλείται σε διλήμματα φόβου ή σε ασαφείς υποσχέσεις συνεργασιών χωρίς περιεχόμενο, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3.

Το πραγματικό ερώτημα για τη χώρα δεν είναι αν θα αντιπαρατεθεί με το «χάος», αλλά αν μπορεί να διασφαλιστεί μια σταθερή, αξιόπιστη και αποτελεσματική διακυβέρνηση με καθαρό σχέδιο, λογοδοσία και θεσμική σοβαρότητα, τονίζει.

Αναφέρει ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχονται σε αυτή τη συζήτηση με συγκεκριμένο απολογισμό, σαφές πρόγραμμα και επίγνωση των λαθών που πρέπει να διορθωθούν, διεκδικώντας εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών για μια τρίτη τετραετία. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που αδυνατεί να προσδιορίσει με ποιους και πώς θα κυβερνήσει, σε μια πολιτική ρητορική που συχνά επενδύει στην ένταση, την εργαλειοποίηση του πόνου ή την προσωπολατρία χωρίς θέσεις, τίθεται το κρίσιμο δίλημμα της επόμενης ημέρας: πρόοδος με σχέδιο, θεσμούς και ευθύνη ή αβεβαιότητα χωρίς κοινό παρονομαστή. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι μεγάλες συζητήσεις που ανοίγουν μπροστά μας — από τη Συνταγματική Αναθεώρηση και τη θεσμική θωράκιση της χώρας έως το μοντέλο διακυβέρνησης που μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα με ασφάλεια προς το 2030.

«Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το σωστό που πρέπει να κάνουμε, αυτό το οποίο χρειάζεται ο κόσμος, όχι γιατί φοβάμαι να το πω, είναι να αντιπαρατεθούμε με το χάος, να πούμε ότι είμαστε ή εμείς ή το χάος. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι αυτό το οποίο εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αυτή και θα διεκδικήσει τη στιγμή της κάλπης, δηλαδή όταν θα διεκδικήσουμε την επανεκλογή, έχει αρχή, μέση και τέλος. Δηλαδή έχει ένα πρόγραμμα, το οποίο θεωρώ ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει υλοποιηθεί, έχει η κυβέρνηση αυτή και αυτός ο πρωθυπουργός να επιδείξει συγκεκριμένες πτυχές στις οποίες υπάρχει πρόοδος στη χώρα, στην οικονομία, αυτές τις ημέρες, δηλαδή δύο ημέρες πριν είδαμε και σημαντικές αυξήσεις και στον ιδιωτικό τομέα ενώ έχουμε δει και στον δημόσιο τομέα. Θεωρώ ότι είναι μια άλλη Ελλάδα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και στην ευρύτερη γεωστρατηγική, γεωπολιτική συζήτηση και πολλές άλλες μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν και λάθη τα οποία πρέπει να διορθώσουμε και πολλά από αυτά έχουμε διορθώσει. Αυτό, εγώ το ονομάζω κάτι το οποίο ο κόσμος μπορεί να το αντιληφθεί. Και οδηγεί θεωρώ σε μια σταθερή διακυβέρνηση, που από μόνη της η σταθερότητα δεν λέει κάτι στον κόσμο, η σταθερότητα είναι, όμως, μια αναγκαία προϋπόθεση για να έχουμε ουσιαστική πρόοδο και όχι πρόοδο με δανεικά όπως είχαμε δυστυχώς πολλές προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό είμαστε εμείς. Αυτό εκπροσωπούμε εμείς και πρέπει να το βελτιώσουμε και να δείξουμε προς τον κόσμο γιατί μια τρίτη τετραετία. Νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο θα απαντηθεί και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και στην επόμενη ΔΕΘ και γενικά με κάθε μεγάλη αφορμή. Το άλλο, εγώ να σας πω την αλήθεια κ. Καντέλη και κ. Αντζολέτο, ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, ακούω «να συνεργαστούμε με τις προοδευτικές δυνάμεις», με τον κύριο Ανδρουλάκη. Πλήθος στελεχών του ΠΑΣΟΚ ερωτάται από εσάς και συναδέλφους σας – πολύ λογικά – «Ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις; Προσδιορίστε τις αυτές τις προοδευτικές δυνάμεις…» και ντρέπονται και ίδιοι να τις πούνε. Δηλαδή, το άλλο, έτσι όπως έχει πάει να γίνει, με τα ψηφίσματα που θέλει ο κύριος Δούκας και με όλα τα υπόλοιπα, οι ίδιοι ντρέπονται να το πούνε ποιο είναι. Φαντάζεστε να τους βάλετε και να συγκυβερνήσουν;», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

«Φανταστείτε το τηλέφωνο στο πρωθυπουργικό γραφείο να το σηκώνει κάποιος ο οποίος δεν τολμάει να περιγράψει αυτούς με τους οποίους θέλει να συνεργαστεί. Ή φανταστείτε τις κρίσεις αυτές να τις διαχειριζόταν μια κυβέρνηση που τα κόμματα αυτά μεταξύ τους δεν έχουν ποτέ συγκλίνει οπουδήποτε ή έχουν συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Άρα, δεν ξέρω αν αυτό λέγεται χάος, αν αυτό λέγεται μπάχαλο, αν αυτό λέγεται ακυβερνησία. Δεν είναι νομίζω και τόσο σημαντικό για τον κόσμο να το περιγράψουμε. Πάντως αυτό εγώ, πρόοδο για τη χώρα, δεν το περιγράφω» δήλωσε.

«Η χώρα δεν χρειάζεται διαδοχικές εκλογές»

Αναφορικά με το αν η ΝΔ θέλει να κυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει: «Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Εμείς πιστεύουμε σε αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Δεν θεωρούμε ότι κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια, ούτε ότι είμαστε “εμείς και κανένας άλλος”. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα αλαζονικό. Πιστεύω όμως ότι οι απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε τις πιο σωστές – άλλος μπορεί να θεωρεί ότι έχει εκείνος τις πιο σωστές, οι απαντήσεις δίνονται μόνο από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, με καθαρό μήνυμα. Από εκεί πέρα αυτό είναι απόφαση των πολιτών. Αλλά, στο τέλος της ημέρας, σε αυτή την ερώτηση έχει απαντήσει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, ένα κόμμα το οποίο έχει μετεξελιχθεί, σε ένα κόμμα που συνομιλεί, ακόμα και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ένα κόμμα που υιοθετεί πολλές φορές και τη ρητορική της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σας παραπέμπω σε δηλώσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για “χαμένα βαγόνια”. Υπήρχε ποτέ περίπτωση επί των ημερών του Βαγγέλη Βενιζέλου ή επί των ημερών της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά να πει βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για “χαμένα βαγόνια” ή να πει τον πρωθυπουργό “ενορχηστρωτή της συγκάλυψης” πάνω στην “ξυλολιάδα”, πάνω στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών;»

Όσον αφορά το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και την πιθανότητα πολλαπλών εκλογών ο κ. Μαρινάκης τονίζει ότι η χώρα δεν χρειάζεται διαδοχικές εκλογές και ξεκαθαρίζει πως οι βουλευτικές εκλογές είναι μία ενιαία διαδικασία, χωρίς «πρώτο» και «δεύτερο γύρο», με τυχόν επαναληπτικές εκλογές να προκύπτουν μόνο αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση. Επισημαίνει τις διαχρονικές διαφορές μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι το σημερινό ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη διαφέρει ουσιαστικά από το ΠΑΣΟΚ προηγούμενων ηγεσιών, οι οποίες σε κρίσιμες στιγμές έβαζαν το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό. Κατηγορεί τη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι υιοθετεί ρητορική και στάσεις σύμπλευσης με ακραίες φωνές, τόσο σε θεσμικά ζητήματα όσο και σε επιμέρους πολιτικές και επιστημονικές συζητήσεις, κάνοντας αντιπολίτευση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.

«Η Νέα Δημοκρατία αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με την Ελληνική Λύση»

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης ξεκαθαρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με την Ελληνική Λύση, την οποία χαρακτηρίζει ασύμβατη με τη φιλοευρωπαϊκή και θεσμική πολιτική της κυβέρνησης. Υπογραμμίζει ότι στρατηγικός στόχος της ΝΔ παραμένει η αυτοδυναμία και μια σταθερή κυβέρνηση, τονίζοντας πως, όπως και το 2023, η τελική κρίση ανήκει στους πολίτες και η απόφασή τους θα γίνει σεβαστή. Επισημαίνει ότι οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασίες δεν εξαρτάται μονομερώς από τη ΝΔ και ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη τοποθετηθεί με τη στάση του.

Παράλληλα, αναδεικνύει τη Συνταγματική Αναθεώρηση ως κορυφαία πολιτική διαδικασία που απαιτεί ευρείες συναινέσεις και θα καθορίσει το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο των επόμενων δεκαετιών. Θέτει ως βασικές προτεραιότητες ζητήματα όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η αναμόρφωση του άρθρου 86, η κοστολόγηση των κομματικών προγραμμάτων, οι σταθεροί εκλογικοί κύκλοι και η αξιολόγηση στο Δημόσιο, υπογραμμίζοντας ότι η στάση των κομμάτων στη Συνταγματική Αναθεώρηση θα αποτελέσει κριτήριο πολιτικής ευθύνης απέναντι στο μέλλον της χώρας.

Κλείνοντας ερωτηθείς σχετικά με το αν στελέχη της ΝΔ υποτιμούν τη δυναμική της κ. Καρυστιανού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι «είναι λάθος στην πολιτική και να υπερτιμάς και να υποτιμάς κάποιον. Και στη ζωή και στη δουλειά σου και σε όλες τις συζητήσεις και στον αθλητισμό. Άρα, θεωρώ ότι είναι λάθος και το ένα και το άλλο. Είτε αφορά αυτή η συζήτηση την κ. Καρυστιανού είτε οποιονδήποτε άλλο. Θεωρώ, όμως, εξίσου υποτιμητικό για τη χώρα, για την πολιτική ζωή του τόπου, για αυτά τα οποία ζητάνε οι πολίτες να θεωρούμε ότι είναι εν δυνάμει μετρήσιμο μέγεθος ένα όνομα, ένα πρόσωπο που έχει προεξοφλήσει ότι θα κάνει κόμμα χωρίς να έχουμε δει με ποιους, τέλος πάντων, θα κάνει αυτό το κόμμα. Ποια είναι τα πρόσωπα; Τι έχουν κάνει στη ζωή τους; Εννοώ ποια είναι η πορεία της ζωής τους όχι προσωπική συζήτηση, για να μην παρεξηγηθώ. Τις θέσεις τους, τις απόψεις τους. Άρα νομίζω ότι το να μετράμε απλά ένα πρόσωπο, το οποίο έχει και μία φόρτιση γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο στη ζωή του έχει ζήσει την απόλυτη τραγωδία, κάτι για το οποίο νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που αμφισβητεί το πόσο μεγάλο σταυρό έχει «κουβαλήσει» και αυτός ο άνθρωπος και οποιοσδήποτε άλλος έχει χάσει δικό του άνθρωπο, ειδικά σε ένα τραγικό δυστύχημα, νομίζω ότι είναι επισφαλές. Δηλαδή, δεν θεωρώ ασφαλείς αυτές τις εκτιμήσεις. Δεν τις υποτιμώ, δεν τις απαξιώνω γιατί στο τέλος της ημέρας, τι είναι οι εκλογές; Οι εκλογές είναι ένα ζύγι που κάνουν οι πολίτες για κάθε κόμμα, θετικά και αρνητικά, με βάση τις θέσεις και τις προτάσεις και πόσο εφικτές είναι αυτές. Αυτή τη στιγμή μετράμε απλά το κόμμα, το εν δυνάμει κόμμα ενός προσώπου. Με όσα έχει πει μέχρι τώρα δεν θεωρώ ότι συνιστούν σοβαρές πολιτικές θέσεις. Άρα, νομίζω ότι καταναλώνουμε πολύ παραπάνω χρόνο από όσο θα έπρεπε να καταναλώνουμε στη δημόσια συζήτηση για κάτι το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει, ενώ υπάρχουν τόσο σοβαρές συζητήσεις που πρέπει να κάνουμε και που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, τι αλλάζει στη ζωή των πολιτών με τους νέους φόρους; Παράδειγμα σας λέω. Τι πρέπει άλλο να αλλάξει στα σχολεία; Την πρωτοβουλία που πήραμε με την κ. Ζαχαράκη, ας πούμε, για την αντιμετώπιση των fake news. Η κ. Καρυστιανού αυτή τη στιγμή είναι κάτι που αποτελεί θεωρία. Προδιαγεγραμμένη εξέλιξη αποτελεί για την ίδια ένα κόμμα, αλλά ακόμα εν αναμονή. Όταν γίνει, λοιπόν, αυτό το κόμμα, ας έρθουμε να δούμε όλοι τι λέει αυτό το κόμμα και πώς ο κόσμος πιστεύει ότι αυτά που λέει μπορεί να κάνει πράξη».