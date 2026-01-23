Δύο καινοτόμες υπηρεσίες, που προσεγγίζουν ολιστικά τόσο τη σχέση του παιδιού με τη νέα οικογένειά του όσο και τη στήριξη οικογενειών παιδιών με αναπηρία, εγκαινιάστηκαν σήμερα στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού Πεντέλης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, παρουσία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, εγκαινιάστηκε ο Χώρος Προσομοίωσης Σπιτιού, που αφορά στην προσαρμογή βρεφών και νηπίων τα οποία πρόκειται να μεταβούν σε θετές οικογένειες, ενώ ανακοινώθηκε η ανακαίνιση του πρώτου Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στη στήριξη των οικογενειών.

Ο Χώρος Προσομοίωσης Σπιτιού έχει στόχο την ομαλή και ασφαλή μετάβαση των παιδιών σε οικογενειακό περιβάλλον, μέσα από συνθήκες που προσομοιάζουν την καθημερινότητα ενός σπιτιού. Πρόκειται για μία υπηρεσία που ενισχύει τη συναισθηματική προετοιμασία των παιδιών και συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία σταθερών δεσμών με τη νέα οικογένειά τους.

«Πρόκειται για κάτι στο οποίο εργαζόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό και σήμερα γίνεται πράξη. Στόχος μας είναι κάθε παιδί να μεταβαίνει σε οικογενειακό περιβάλλον με όρους ασφάλειας, φροντίδας και σεβασμού στις ανάγκες του», δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Ο Χώρος Προσομοίωσης Σπιτιού δημιουργήθηκε ακριβώς για να βοηθήσει αυτήν τη μετάβαση, να γίνει ομαλά και με επίκεντρο το παιδί. Παράλληλα, με τη βραχεία φιλοξενία παιδιών με αναπηρία στεκόμαστε ουσιαστικά δίπλα στις οικογένειες, προσφέροντας ανακούφιση και στήριξη όταν χρειάζεται να λείψουν για λόγους υγείας, ιατρικές εξετάσεις, θεραπείες ή άλλες υποχρεώσεις», πρόσθεσε.

Ο νέος ανακαινισμένος Χώρος Προσομοίωσης Σπιτιού στεγάζεται στον 6ο θάλαμο της Μονάδας. Το κόστος επισκευής του ανήλθε σε 160.000 ευρώ, ενώ το κόστος λειτουργίας για τρία έτη φτάνει το 1,3 εκατ. ευρώ. Ο χώρος θα φιλοξενεί ένα έως δύο παιδιά κάθε φορά, για διάστημα προσαρμογής έως δύο εβδομάδων.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ανακαίνιση δομής που θα λειτουργήσει ως Ξενώνας Βραχείας Φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία. Η δομή θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών με νοητική υστέρηση ή κινητικές αναπηρίες που διαβιούν με τις οικογένειές τους και θα μπορεί να φιλοξενεί έως 8 παιδιά. Η φιλοξενία θα παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έως έναν μήνα συνολικά ανά έτος, καλύπτοντας τακτικές ή έκτακτες ανάγκες των οικογενειών. Η έναρξη λειτουργίας της δομής προγραμματίζεται εντός του 2026.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, ο Γιάννος Λιβανός, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, η Νατάσα Κοσμοπούλου, δήμαρχος Πεντέλης, η Φαίη Θειακού, αναπληρώτρια διοικήτρια του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, καθώς και η Λουκία Κεφαλογιάννη, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής.