Για τις θέσεις της Μαρίας Καρυστιανού και το κόμμα που ετοιμάζει, μίλησε ο Μάκης Βορίδης.

«Όταν κάποιος δραστηριοποιείται πολιτικά, εκτός από το να μας πει την άποψή του για την αναθεώρηση του άρθρου 86, πρέπει να έχει μια πολιτική ταυτότητα και φυσιογνωμία γιατί κάτω από αυτές προσδιορίζει τις πολιτικές του θέσεις», είπε αρχικά ο Μάκης Βορίδης μιλώντας στο Action24, και συνέχισε:

«Τώρα είναι η ώρα που κάτι θα λέει για τις αμβλώσεις και θα δέχεται κριτική, κάτι για άλλο θέμα και θα δέχεται επίσης κριτική. Αυτά είναι σύνθετα ζητήματα και επειδή αυτά προϋποθέτουν μια πολιτική διαμόρφωση και συγκρότηση την οποία – με σεβασμό το λέω – δεν την αποκτάς επειδή σου έχει συμβεί κάτι συντριπτικό στη ζωή σου αλλά μετά από μια βαθιά διεργασία πολιτικής ενασχόλησης και συγκρότησης για να λες πράγματα που έχουν αρχή, μέση και τέλος».

«Αυτό είναι που θα βλέπετε το επόμενο διάστημα καθώς η κυρία Καρυστιανού θα κάνει κόμμα. Επειδή μπαίνει το ζήτημα ταυτότητας και πού ψαρεύει, επί του παρόντος είναι αυτό που λέμε αχταρμάς», πρόσθεσε ο Μάκης Βορίδης.

Όπως υποστήριξε, η Μαρία Καρυστιανού είχε ανοίξει πολιτική ατζέντα πριν από 1-1,5 χρόνο. Και αυτό ήταν πολύ βολικό για ένα περιβάλλον γιατί ήταν ακραία αντιπολιτευτική απέναντι στην κυβέρνηση, βολικό για τα κόμματα και είχε απόλυτη προστασία σε ό,τι έλεγε γιατί το λέει η μητέρα των Τεμπών.

«Ήταν η μητέρα ενός θύματος αλλά έχει σημασία τι θέματα θέτεις. Αν αυτά αφορούν το παιδί σου, τη διαδικασία ή να βρεις ενόχους… Εδώ όμως άνοιξε θέματα δικαιοσύνης και πώς λειτουργεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία και το άρθρο 86. Την ακούμε 1,5 χρόνο χωρίς κανείς να μπορεί να μιλήσει γιατί προέρχονται από έναν άνθρωπο που έχασε το παιδί του αλλά δεν είναι έτσι. Όταν ένας άνθρωπος μιλάει πολιτικά δεν μπορεί να μην δέχεται πολιτική κριτική. Σήμερα εκδηλώνεται ένα πολιτικό σχέδιο που ήταν σε εφαρμογή εδώ και 1,5 χρόνο».