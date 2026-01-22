Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες τη χώρα κράτησε στην Αθήνα τον πρωθυπουργό, ο οποίος δεν θα μεταβεί τελικά στο Νταβός της Ελβετίας και θα αναχωρήσει το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες προκειμένου να λάβει μέρος στην άτυπη σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ταξίδεψε χθες για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ όπως είχε προγραμματιστεί, όπου θα είχε επαφές με οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες από όλο τον κόσμο.

Δεδομένου ότι σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες για το θέμα της Γροιλανδίας, ο χρόνος είναι ιδιαίτερα πιεστικός.

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα τοξικό διεθνές περιβάλλον, η Ευρώπη καλείται να πάρει δύσκολες αποφάσεις υπερασπιζόμενη κεκτημένα δεκαετιών. Από τη μια το θέμα της Γροιλανδίας, το οποίο και θα κυριαρχήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο συγκάλεσε εκτάκτως ο Πρόεδρός του, Αντόνιο Κόστα, και από την άλλη, ο αποκαλούμενος και «αντι-ΟΗΕ», το Συμβούλιο για την Ειρήνη που θέλει να ιδρύσει ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Η Ελλάδα, συντασσόμενη με τους εταίρους της στην ΕΕ, από τη μια κατανοεί τα ζητήματα ασφαλείας που θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Αρκτική, αλλά θα σταθεί στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, καθώς και υπέρ της προστασίας των αρχών του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας.

Αυτές θα είναι οι θέσεις με τις οποίες αναμένεται να τοποθετηθεί στη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Άλλωστε, η Γροιλανδία βρίσκεται υπό την κυριαρχία ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα οφείλεται εκ των συνθηκών η αλληλεγγύη κάθε κράτους-μέλους αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Δανία, η οποία ασκεί την κυριαρχία.

Επίσης, κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει καμία συζήτηση για τη συμμετοχή ελληνικής δύναμης στη Γροιλανδία.

Όσον αφορά στο θέμα του Συμβουλίου Ειρήνης, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, η χώρα μας προσανατολίζεται να μην συμμετέχει σε αυτό συντασσόμενη με την ΕΕ. Κι αυτό, γιατί οι αρμοδιότητες του άτυπου οργάνου ξεπερνούν όσα συμφωνήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη.

Η εικόνα που υπάρχει έως αυτή την ώρα στους κόλπους της ΕΕ είναι ότι στην παρούσα φάση δεν θα συνταχθεί με το Συμβούλιο Ειρήνης.

«Εφόσον υπάρχει αυτή η θέση ομοθύμως εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε είναι προφανές ότι η Ελλάδα θα κρίνει ανάλογα», τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

«Με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, η Ελλάδα, όπως και κάθε άλλη χώρα μέλος της ΕΕ, θα προσπαθήσει να συμβάλλει με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο στο να βρεθούν λύσεις σε όλα τα ζητήματα που απειλούν τη σταθερότητα στην ήπειρό μας και να υψώσει ανάχωμα στις τεκτονικές αλλαγές που ήδη συμβαίνουν και αναπόφευκτα επηρεάζουν όλους μας», σχολίαζε συνεργάτης του πρωθυπουργού.