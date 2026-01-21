Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδεχομένως ταξιδέψει αύριο στο Νταβός, καθώς στην Αθήνα επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ο πρωθυπουργός δεν θα αναχωρήσει απόψε για τη Ζυρίχη. Ενδεχομένως λοιπόν, να ταξιδέψει νωρίς αύριο το πρωί.

Επίσης, πληροφορίες ανέφεραν ότι κανένας Ευρωπαίος ηγέτης -με εξαίρεση τον Βίκτωρ Όρμπαν- δεν θα δεχτεί να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης που επιδιώκει να δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κυβέρνηση παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στη σχέση της ΕΕ με τις ΗΠΑ.

Σημειώνεται, ότι η ελληνική θέση όσον αφορά τις προθέσεις του Τραμπ, είναι τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. να συντονίσουν τη δράση τους, καθώς ζητούμενο είναι η ενότητα όσον αφορά τις αρχές του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας.

Παράλληλα, κοινή εκτίμηση ότι οι δασμοί θα υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις, καθώς είναι ασυμβίβαστοι με τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ.

Τι προβλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης

Το αμερικανικό σχέδιο για τη Γάζα προβλέπει μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική. Τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή για τη διαχείριση καθημερινών λειτουργιών και ένα ανώτερο πολιτικό σχήμα εποπτείας που θα ενθαρρύνει τη διεθνή κινητοποίηση. Το Associated Press αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε δομές εποπτείας για την επόμενη μέρα στη Γάζα, με το «Board of Peace» στην κορυφή.

Η πρότασή του έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στην Ευρώπη, καθώς το Συμβούλιο φαίνεται να μην περιορίζεται μόνο στη Γάζα, με τη διάρκεια του να παρατείνεται στο διηνεκές. Επιπλέον, στηρίζεται από δυνάμεις που διαφωνούν με τον ΟΗΕ και θα ήθελαν έναν διαφορετικό οργανισμό.

Ποιοι έχουν πει ότι θα συμμετέχουν

Μέχρι στιγμής, Ουγγαρία και Αλβανία έχουν πει ότι θέλουν να πάρουν μέρος στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ.

Επιπλέον, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι δέχτηκε πρόσκληση, αλλά την επεξεργάζεται, ενώ η Ρωσία γνωστοποίησε ότι επίσης έλαβε πρόσκληση.