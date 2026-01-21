Την απουσία του πρωθυπουργού από την αίθουσα της Ολομέλειας στηλίτευσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης επί της πρότασης που έχει καταθέσει ο ίδιος ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων». Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος της κυβέρνησης μεταβαίνει σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ.

Η πολιτική αρχηγός αναρωτήθηκε: «Γιατί δεχτήκατε να γίνει αυτό σήμερα; Πείτε του να έρθει, αφού δεν έχει φύγει ακόμη για το Νταβός. Θέλει να καταγραφεί στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός λαγός». Μάλιστα, κάλεσε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, να πάρει τηλέφωνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να του πει να έρθει στη Βουλή. «Η συνάντηση του Νταβός ήταν προγραμματισμένη. Δεν του προέκυψε», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Από τη μεριά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, εμμένοντας στο κυβερνητικό αίτημα, απηύθυνε κάλεσμα στην αντιπολίτευση να στηρίξει ενεργά τη σύσταση της διακομματικής Επιτροπής. «Ο αγρότης του 2030 δεν έχει μόνο το τσαπί, έχει και το tablet στο χέρι του. Όλα αυτά τα ζητήματα που η επιτροπή καλείται να αντιμετωπίσει. Είναι θέμα ταυτότητας για τη χώρα μας η στήριξη της υπαίθρου. Σε αυτή την πορεία η ΝΔ δηλώνει παρούσα», ανέφερε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου του απάντησε: «Αισθανόμουν, ακούγοντάς τον, ότι ζούμε μια φάρσα. Απορώ πώς δεν ντρέπεστε. Λέτε ότι είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την γράφει στα παλιά του τα παπούτσια, αντί να αναμετρηθεί με την πρότασή του».