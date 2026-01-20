Οι «Ράδιο Αρβύλα» επέστρεψαν χθες στον ΑΝΤ1 και οι αναφορές του Αντώνη Κανάκη στη βουλευτή Αχαΐας με τη Νέα Δημοκρατία και τέως υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, προκάλεσαν την αντίδρασή της.

Όπως γράφει σε μήνυμά της στο Χ η κ. Αλεξοπούλου, ο Αντώνης Κανάκης τη χαρακτήρισε «άσχετη και καινούργια».

«Το άσχετη δεν με ενοχλεί, το καινούργια όμως δεν το δέχομαι», συμπληρώνει η κ. Αλεξοπούλου και θυμίζει στον Αντώνη Κανάκη τη συνεργασία του στην τηλεόραση με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για δημοσιοποίηση, μέσω διαδικτύου, υλικού με προσωπικές στιγμές πρώην ερωτικής του συντρόφου.

«Είμαι αρκετά παλιά και έβλεπα την εκπομπή του όταν είχε συμπαρουσιαστή τον κ. Στάθη Παναγιωτόπουλο», καταλήγει η ανάρτησή της.