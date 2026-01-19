Στο ζήτημα της έντονης συμφόρησης στις φυλακές και στις απειλές που αυτή συνεπάγεται για την ασφάλεια στάθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά τη δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού. Όπως τόνισε, οι ολοένα και δυσμενέστερες συνθήκες κράτησης επιβαρύνουν περαιτέρω τη λειτουργία των σωφρονιστικών ιδρυμάτων και οξύνουν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εικόνα αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση λήψη μέτρων, κυρίως σε επίπεδο υποδομών.

Μιλώντας στο πλαίσιο αυτό στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του ACTION 24, ανακοίνωσε ότι δρομολογείται η κατασκευή επτά νέων φυλακών, επισημαίνοντας πως ο στόχος είναι αφενός η αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων και αφετέρου η αποφυγή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον, μέσω της αποσυμφόρησης των υφιστάμενων καταστημάτων κράτησης.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στις αγροτικές κινητοποιήσεις, αποφεύγοντας να δώσει συγκεκριμένη απάντηση για τις ενέργειες της κυβέρνησης και της αστυνομίας σε περίπτωση έντασης. Αντ’ αυτού, υπογράμμισε την ανάγκη συνεννόησης και εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης. «Στη δημοκρατία -θα συμφωνήσουμε όλοι- ότι υπάρχει η έννοια του συμβιβασμού. Καμία συνδικαλιστική κοινωνική ομάδα δεν παίρνει όλα όσα διεκδικεί. Ένα μέρος ικανοποιείται, ένα μέρος όχι. Αλίμονο αν υπήρχε η δυνατότητα να ικανοποιηθούν όλα, γιατί αυτό θα γινόταν εις βάρος κάποιας άλλης κοινωνικής ομάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πρέπει να υπάρχει συμβιβασμός και έξοδος. Αυτό που γίνεται είναι κατάχρηση, υπέρβαση και τελικώς αδιέξοδο. Ελπίζω γρήγορα να φτάσουμε στην έξοδο μέσα από τον συμβιβασμό. Θα δούμε όμως τι θα αποφασιστεί».

Απαντώντας σε ερώτηση για τον ρόλο της αστυνομίας, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να προαναγγείλει ενέργειες, σημειώνοντας πως μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει κατασταλτική δράση. «Επί 50 ημέρες η αστυνομία δεν έχει παρέμβει πουθενά. Δεν έχει ασκήσει ούτε τη νόμιμη βία. Δεν έχει γίνει καμία επιχείρηση απομάκρυνσης. Έγινε μεγάλη προσπάθεια, μετά από συνεννόηση, να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους παράδρομους. Υπήρξε πολύ μεγάλη ζημιά στα τελωνεία, που καθημερινά παρέμεναν κλειστά για πολλές ώρες. Πολλές επιχειρήσεις, αλλά και η τροφοδοσία της χώρας αντιμετώπισαν προβλήματα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Ούτε στα τελωνεία, ούτε στις κρίσιμες υποδομές. Ας μείνουμε στην προσδοκία ότι θα λειτουργήσει ο δημοκρατικός συμβιβασμός και θα βρεθεί η διέξοδος που πρέπει», δήλωσε.

Τι είπε για την εξαφάνιση 16χρονης Λόρας

https://i4thumbs.glomex.com/dC1jb3JibjdyMzg5aGQvMjAyNi8wMS8xOS8yMS8xOF80OV82OTZlOWZiOWJkNzQzLmpwZw==/profile:player-960×540/image.jpg