«Μπούμερανγκ για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σύσσωμη την αντιπολίτευση γύρισε η κατάθεση του πρώην υπουργού Πάνου Σκουρλέτη. Παρά το επαναλαμβανόμενο “δεν γνωρίζω” και “δεν έχω να προσθέσω κάτι”, ο πρώην υπουργός προχώρησε σε μια κρίσιμη παραδοχή που αδειάζει την ίδια του την πρώην παράταξη και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Σκουρλέτης χαρακτήρισε την περιβόητη τεχνική λύση “πολιτική επιλογή ώστε να μη χαθούν πόροι”, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εμπνεύστηκε ένα μοντέλο διαχείρισης των επιδοτήσεων, το οποίο γέννησε αρκετά προβλήματα».

Αυτό ανέφεραν πηγές της ΝΔ σχολιάζοντας την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του πρώην υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνου Σκουρλέτη.

«Η ομολογία αυτή αναιρεί το αφήγημα περί άγνοιας ή τεχνικής αναγκαιότητας και μετατρέπει το ζήτημα σε καθαρά πολιτική ευθύνη. Για τη Νέα Δημοκρατία, το συμπέρασμα είναι σαφές: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μιλά για ”σκιές” και ”σκευωρίες”, όταν κορυφαίο στέλεχός του παραδέχεται ότι οι κρίσιμες αποφάσεις ήταν πολιτική επιλογή», υποστήριξαν οι ίδιες πηγές της ΝΔ.