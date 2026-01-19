Το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ θα πραγματοποιηθεί, όπως έχει ανακοινωθεί, στις 29, 30 και 31 Ιανουαρίου 2026, με θέμα «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον Σοσιαλισμό!».

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, «από τα μέσα Δεκέμβρη έως και σήμερα πραγματοποιήθηκαν οι Συνδιασκέψεις των Οργανώσεων Περιοχής του ΚΚΕ και συγκεκριμένα των Κομματικών Οργανώσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Δυτ. Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευκάδας, Αν. Στερεάς-Εύβοιας, Κρήτης, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και των Οργανώσεων στις χώρες του Εξωτερικού. Το Σαββατοκύριακο 17-18 Ιανουαρίου, με την πραγματοποίηση και της Συνδιάσκεψης της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής, της μεγαλύτερης Οργάνωσης του κόμματος, ολοκληρώθηκε μια μακρά, οργανωμένη και ουσιαστική προσυνεδριακή εσωκομματική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα του Κόμματος, με συζήτηση επί των Θέσεων της ΚΕ, ανάπτυξη πλούσιου προβληματισμού για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς και την παρέμβαση του Κόμματος, αλλά και την εκλογή νέων καθοδηγητικών οργάνων των Οργανώσεων, Γραμματέων Περιοχής, καθώς και των αντιπροσώπων για το Συνέδριο.

Επιπλέον, από τη δημοσίευση των Θέσεων της ΚΕ για το 22ο Συνέδριο τον Οκτώβριο, τη διακίνησή τους σε περισσότερα από 90.000 αντίτυπα και την πραγματοποίηση δεκάδων συσκέψεων και εκδηλώσεων του κόμματος και της ΚΝΕ εν όψει του Συνεδρίου σε όλη τη χώρα, τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ, μαζί με τη συμβολή τους στην οργάνωση αγωνιστικών κινητοποιήσεων και παρεμβάσεων, συναντήθηκαν με χιλιάδες εργαζόμενους κι εργαζόμενες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, νέους και νέες στα σχολεία και τις σχολές, στις λαϊκές συνοικίες και αλλού, συζήτησαν πλατιά και δημόσια με τον λαό τις Θέσεις της ΚΕ και την ανάγκη αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ.

«Άλλωστε», όπως αναφέρεται, «στην ανακοίνωσή της για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, η Κεντρική Επιτροπή τόνιζε “την ανάγκη το Κόμμα να εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς με το επαναστατικό του πρόγραμμα και το καταστατικό του”, να είναι πραγματικά “κόμμα έτοιμο για όλα”, καθοδηγητής της πάλης του λαού μας για τον σοσιαλισμό. Η υλοποίηση αυτού του καθήκοντος αποκτά επείγουσα σημασία σε μία περίοδο γρήγορων και σύνθετων εξελίξεων, όπου αυξάνονται οι απαιτήσεις για να ανταποκριθούμε σε δύσκολες συνθήκες και σε απότομες αλλαγές κατά τις οποίες είναι πιο πιθανό -σε σχέση με άλλες περιόδους- οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι πολεμικές αναμετρήσεις, η καπιταλιστική οικονομική κρίση, να οδηγήσουν σε μαζική ριζοσπαστικοποίηση εργατικών-λαϊκών δυνάμεων, σε όξυνση της ταξικής πάλης ακόμα και σε αποσταθεροποίηση της καπιταλιστικής εξουσίας».

Τέλος, καλώντας τα μέλη και τους φίλους του ΚΚΕ, της ΚΝΕ να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για την επιτυχία όλης της συνεδριακής διαδικασίας, σημειώνεται: «Υποδεχόμαστε το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ με πνεύμα ευθύνης, περηφάνιας, μαχητικής και ρεαλιστικής αισιοδοξίας για το δίκαιο του αγώνα μας και την προώθηση του προγράμματός μας, για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και ιμπεριαλιστικούς πολέμους, με αξιοπρέπεια, κοινωνική ευημερία, όπως αρμόζει στις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης, των άλλων λαϊκών δυνάμεων και της νεολαίας, όπως ταιριάζει στον 21ο αιώνα».

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί -με ομιλία του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα- η μεγάλη εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου (Λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι). Θα ακολουθήσει η θεατρική παράσταση «Το Μανιφέστο» του Μπ. Μπρεχτ, μία ποιητική απόδοση του «Μανιφέστου του Κομμουνιστικού Κόμματος» των Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ θα συνεχιστούν στην έδρα της ΚΕ του κόμματος, στον Περισσό, με την παρουσίαση της εισήγησης της ΚΕ προς τους αντιπροσώπους από τον κ. Κουτσούμπα.

Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες των συνέδρων, η συζήτηση και η ψήφιση της Απόφασης του 22ου Συνεδρίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου με την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του ΚΚΕ.