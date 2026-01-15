Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα τοποθετήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το φραστικό επεισόδιο με τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σε ανάρτηση στο Facebook, σημείωσε τα εξής:

«Η σεξιστική επίθεση Κυρανάκη δεν ήταν λεκτικό ατόπημα και φυσικά δεν ήταν τυχαία. Ήταν το αποτέλεσμα μιας βαθιά ριζωμένης λογικής και συμπεριφοράς που είναι οικεία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως έχουν αποδείξει κι άλλα περιστατικά του παρελθόντος.

Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση απέδειξε ότι δεν μπορεί να απαντήσει πολιτικά και πορεύεται με ψέματα, προσωπικές επιθέσεις και συκοφαντίες.

Γι’ αυτό, θέλω να καταστήσω σαφές τόσο στον κ. Κυρανάκη, όσο και στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να δεχτώ ούτε εγώ, αλλά ούτε και καμία βουλεύτρια μαθήματα για το πώς θα συμπεριφερόμαστε απέναντι σε εκείνους που δεν μπορούν να τηρήσουν ούτε τα στοιχειώδη. Η φράση “Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι η Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας” – ακόμη κι αν ακολουθήθηκε από μια προσχηματική “συγγνώμη” – είναι κατάφωρα σεξιστική και ξεπερνά κάθε όριο χυδαιότητας.

Αναμφίβολα, ο σεξισμός και ο τραμπουκισμός δεν έχουν θέση όχι μόνο στην Βουλή, αλλά και πουθενά! Και αυτό το δηλώνουμε ως Νέα Αριστερά με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο».