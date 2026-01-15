Φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου και την κύρωση της τροποποίησης της σύμβασης με την Hellenic Train, μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της βουλευτού της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της καταληκτικής τοποθέτησης του μέλος της κυβέρνησης, η βουλευτής της αντιπολίτευσης παρενέβαινε εκτός μικροφώνου από τα έδρανα, με τον κ. Κυρανάκη να της λέει κάποια στιγμή: «Για το Θεό, ηρεμήστε, μην τσιρίζετε κυρία μου. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας. Είναι Κοινοβούλιο εδώ πέρα, να μην τσιρίζετε».

Αμέσως, προκλήθηκε ένταση, με την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς να φωνάζει προς τον υφυπουργό «είσαι φασίστας» και τον προεδρεύοντα να προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα. Λίγη ώρα αργότερα η κ. Πέρκα μιλώντας σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε σεξιστικό το σχόλιο του κ. Κυρανάκη, σημειώνοντας πως «σε έναν άντρα, δεν θα το έλεγε ποτέ ο αναπληρωτής υπουργός. Είναι σαφώς σεξιστικό. Είναι το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τους τελειώνουν τα επιχειρήματα, «πήγαινε στην κουζίνα σου». Είναι άσχετος και αγενής. Έχει πει πάρα πολλά ψέματα που αποδεικνύονται. Αυτά τα 700 εκατ. είναι οι κρατικές ενισχύσεις, είναι ο λόγος για τον οποίον έπρεπε να ιδιωτικοποιηθεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Πρόκειται για έναν αναπληρωτή υπουργό που λέει ασύστολα ψέματα χωρίς στοιχεία».