Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, η κυβέρνηση ξεκίνησε τη συζήτηση για το νέο πακέτο παροχών που θα παρουσιαστεί φέτος τον Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την κουβέντα άνοιξε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε για τον εορτασμό των 110 χρόνων από την ίδρυση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της πόλης. Όπως τόνισε, το 2026 προγραμματίζονται νέες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, από το βήμα της ΔΕΘ.

Φορο-ανάσες για τις επιχειρήσεις

Στο τραπέζι βρίσκονται ήδη διάφορα σενάρια για φορολογικές ανάσες προς τις επιχειρήσεις, όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος που φτάνει έως και 1.000 ευρώ (και έως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα), καθώς και η αναπροσαρμογή του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για τη στήριξη επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Σημαντική παράμετρος του σχεδιασμού είναι και η καθιέρωση νέου συστήματος φορολόγησης για τους επιχειρηματικούς ομίλους, με στόχο τη μεγαλύτερη ισορροπία και σαφήνεια στο φορολογικό πλαίσιο. Το πακέτο αυτό αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό σημείο της προεκλογικής στρατηγικής της κυβέρνησης, συνδέοντας οικονομική ενίσχυση με σήματα σταθερότητας προς την αγορά.

Προτεραιότητες

Στις προτεραιότητες του 2026 περιλαμβάνονται ακόμη: