Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, η κυβέρνηση ξεκίνησε τη συζήτηση για το νέο πακέτο παροχών που θα παρουσιαστεί φέτος τον Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την κουβέντα άνοιξε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε για τον εορτασμό των 110 χρόνων από την ίδρυση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της πόλης. Όπως τόνισε, το 2026 προγραμματίζονται νέες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, από το βήμα της ΔΕΘ.
Φορο-ανάσες για τις επιχειρήσεις
Στο τραπέζι βρίσκονται ήδη διάφορα σενάρια για φορολογικές ανάσες προς τις επιχειρήσεις, όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος που φτάνει έως και 1.000 ευρώ (και έως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα), καθώς και η αναπροσαρμογή του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για τη στήριξη επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Σημαντική παράμετρος του σχεδιασμού είναι και η καθιέρωση νέου συστήματος φορολόγησης για τους επιχειρηματικούς ομίλους, με στόχο τη μεγαλύτερη ισορροπία και σαφήνεια στο φορολογικό πλαίσιο. Το πακέτο αυτό αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό σημείο της προεκλογικής στρατηγικής της κυβέρνησης, συνδέοντας οικονομική ενίσχυση με σήματα σταθερότητας προς την αγορά.
Προτεραιότητες
Στις προτεραιότητες του 2026 περιλαμβάνονται ακόμη:
- Περαιτέρω απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που θα κατατεθεί πολύ σύντομα στη Βουλή.
- Απλούστευση 4.050 διαφορετικών διαδικασιών του Δημοσίου με την πρωτοβουλία ΜΙΤΟΣ. «Είναι ένα εγχείρημα που συντονίζω προσωπικά και στο οποίο θα αξιοποιηθεί μεταξύ άλλων η τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.
- Προώθηση των ειδικών χωροταξικών σχεδίων για τον τουρισμό και στη συνέχεια τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία «για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε την προστασία του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη».
- Ολοκλήρωση του κτηματολογίου
- Περαιτέρω επιτάχυνση στη δικαιοσύνη, με στόχο το 2027 η Ελλάδα να φτάσει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων που είναι 650 μέρες.
- Εφαρμογή το 2026 του μεγαλύτερου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που είχε η χώρα όλα τα τελευταία χρόνια, το οποίο θα φθάσει σε 16 δισεκατομμύρια ευρώ, με έντονο αποτύπωμα στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη της χώρας.
- Διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (σε συνέχεια του σημερινού ΕΣΠΑ και της σημερινής στήριξης στους αγρότες και του σημερινού Ταμείου Ανάκαμψης). Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει για την Ελλάδα 49 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2028-2034, ποσό στο οποίο θα προστεθούν τα δάνεια του νέου πακέτου και τα ποσά που θα πάρει η χώρα από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.
- Εντονότερη παρουσία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, ξεκινώντας από το Ταμείο της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για το οποίο πρόσφατα υπήρξαν ανακοινώσεις και τη στήριξη της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.
- Ενίσχυση των εξαγωγών, με ανανέωση και αναβάθμιση του Enterprise Greece και συμμετοχή των εξαγωγέων και του ιδιωτικού τομέα στις αποφάσεις.