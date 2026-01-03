Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ήταν ο πρώτος καλεσμένος του 2026 στην «Αστερόσκονη» με τον Νίκο Γρίτση, το βράδυ του Σαββάτου στο Action 24, σε μια συζήτηση με έντονο προσωπικό και εξομολογητικό χαρακτήρα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής μίλησε για την πολιτική, ξεκαθαρίζοντας ότι αποτελεί πλέον κλειστό κεφάλαιο στη ζωή του.

«Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, κατά πρώτον δεν μου λείπει. Οπότε, ξεκινάω με το «ναι», διότι τη ζωή μου την πηγαίνω με δύο γνώμονες. Ο πρώτος γνώμονας είναι ποια είναι η κατ’ εξοχήν πρωτεύουσα ιδιότητά μου. Και η πρωτεύουσα ιδιότητά μου είναι ότι είμαι σύζυγος και πατέρας. Ή αν θες να στο πω αλλιώς, οικογενειάρχης. Άρα, από τη στιγμή που έχω αναλάβει αυτήν τη δέσμευση και αυτήν την ευθύνη, ό,τι κάνω θα πρέπει να κινούνται γύρω από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Και πρόσθεσε ότι «όλα φιλτράρονται μέσα από τις υποχρεώσεις, υλικές, συναισθηματικές και ηθικές, που έχω απέναντι στην οικογένειά μου. Και αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κανένα λόγο για να ξαναασχοληθώ με την πολιτική».