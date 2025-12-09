Σφοδρή κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη, και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο από τη Νέα Αριστερά, στην Ολομέλεια της Βουλής, με αφορμή τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις και τα επεισόδια στην Κρήτη.

Ο κ. Τζανακόπουλος ξεκίνησε την επίθεση του εστιάζοντας στις οικονομικές υποχρεώσεις της Κυβέρνησης προς τον πρωτογενή τομέα.

Δημήτρης Τζανακόπουλος: Ξυπνήσανε μια μέρα οι αγρότες και είπαν δεν έχουμε τι να κάνουμε «ας πάμε να κλείσουμε κανέναν δρόμο, ας πάμε να κλείσουμε κανένα αεροδρόμιο; Έχετε υπόψη σας για ποιον λόγο γίνονται οι κινητοποιήσεις; έπρεπε να πληρώσετε 560 εκατ. Τι πληρώσατε; 360 εκατ., λέτε. Από αυτά 90 εκατ. κρατήθηκαν για τον ΕΛΓΑ. Και αυτή τη στιγμή 45.000 αγρότες δεν έχουν πάρει ένα ευρώ και 13.000 κτηνοτρόφοι δεν έχουν πάρει ένα ευρώ. Πώς θα κάνουν γιορτές κ. Καιρίδη αυτοί; Θα σας πω ποια είναι η μοναδική εγκληματική οργάνωση σε αυτή τη χώρα. Η κυβέρνηση της ΝΔ. Κύριε Καιρίδη έχετε να μου δώσετε έξι νούμερα μπας και κερδίσω κάνα Τζόκερ;

Δημήτρης Καιρίδης: Δεν ξέρω αν αυτές οι ακρότητες που εκστόμισε… είναι και αυτές μέρος μιας κεντρώας στροφής. Δεν ήταν ο Τζανακόπουλος στην εκδήλωση της Ιθάκης, ήταν εκεί ο αρχηγός σας, εκτός αν δεν είναι αρχηγός σας ο κ. Χαρίτσης.



Ευκλείδης Τσακαλώτος: Το μόνο που ξέρεις είναι να τρολάρεις και να κάνεις επιθέσεις.



Δημήτρης Καιρίδης: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς! Άλλα ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος και άλλα ο αρχηγός σας. Αποφασίστε ποιοι είστε και με ποιους είστε. Δεν ξέρω καν αν είναι αγρότες αυτοί που ασχημονούν, αμφιβάλλω αν είναι αγρότες ή εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, αυτά θα τα βρει η Δικαιοσύνη.



Δημήτρης Τζανακόπουλος: Κρίμα στα παιδιά που διδάσκετε.



Δημήτρης Καιρίδης: Βρε δεν μας…



Δημήτρης Τζανακόπουλος: Πείτε το πείτε το…



Δημήτρης Καιρίδης: Δεν μας παρατάς, δημαγωγέ…



Δημήτρης Τζανακόπουλος: Τον παραδίδω στην χλεύη του ελληνικού λαού…