«Για ακόμα μία φορά ο κ. Ανδρουλάκης σύρθηκε στον δρόμο του λαϊκισμού» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων.

Επιπλέον, σημειώνει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με τις δηλώσεις του, κατά την παρουσία του στα μπλόκα των αγροτών, κατέφυγε σε 3 ψέματα και ανακρίβειες, ενώ καλείται να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα που τίθεται από την κοινωνία:

«Πρώτον, ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση, αντί να καλέσει τους αγρότες σε διάλογο, επενδύει τάχα στον διχασμό. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχουν τονίσει ότι οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές σε εκπροσώπους που θα ορίσουν οι ίδιοι οι αγρότες.

Δεύτερον, είπε ότι δεν έχει γίνει τίποτα για το κόστος παραγωγής, τη στιγμή που η σημερινή κυβέρνηση είναι η μόνη που αντιμετώπισε προβλήματα δεκαετιών, μειώνοντας τον ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα, λιπάσματα και ζωοτροφές, δίνοντας μόνιμη λύση στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και χαμηλή τιμή στο αγροτικό ρεύμα για 10 χρόνια.

Τρίτον, απέκρυψε ότι φέτος οι ενισχύσεις των παραγωγών μας θα είναι υψηλότερες κατά 600 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν καθώς, αφού καταβληθούν η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη, η εξισωτική αποζημίωση και τα οικολογικά σχήματα θα ακολουθήσει μια ”δεύτερη κατανομή” για τους ειλικρινείς αγρότες» αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Εκτός από τα ψέματα και τις ανακρίβειες που είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ξέχασε να απαντήσει στο βασικό ερώτημα προς τους πολίτες που ταλαιπωρούνται: Συμφωνεί ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων; Η σημερινή του παρουσία στα μπλόκα δίνει αυτομάτως την απάντηση και καταδεικνύει στην πραγματικότητα σε ποια κατεύθυνση κινείται το κόμμα του» καταλήγει ο Παύλος Μαρινάκης.