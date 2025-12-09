Σφοδρή ήταν η επίθεση στην κυβέρνηση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρέθηκε το μεσημέρι στα αγροτικά μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων.



«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε παταγωδώς. Οι παραγωγοί πληρώνουν ακριβά και τη διαφθορά και την ανικανότητα. Ο πρωτογενής τομέας εκπέμπει SOS, βρίσκεται σε οριακό σημείο. Αντί, λοιπόν, να τους καλέσουν σε διάλογο, προσπαθούν να τους επιτεθούν. Μιλούν για “βολεμένους”, επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό, επενδύουν στον διχασμό», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συζήτησε με τους αγροτοσυνδικαλιστές για τα προβλήματα της αύξησης του κόστους παραγωγής και ενέργειας, τις καθυστερήσεις πληρωμών της βασικής ενίσχυσης, τη μεγάλη καταστροφή στο ζωικό κεφάλαιο εξαιτίας της εξάπλωσης των ζωονόσων αλλά και τις δυσκολίες των νέων αγροτών. Στη συνέχεια, σκιαγραφώντας συγκεκριμένες αστοχίες και παραλείψεις της κυβέρνησης, απάντησε στο ρητορικό ερώτημα «γιατί βγήκαν στον δρόμο οι αγρότες».

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ : Ένα δισεκατομμύριο ευρώ πρόστιμο στον Έλληνα φορολογούμενο.

: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ πρόστιμο στον Έλληνα φορολογούμενο. Βασικές ενισχύσεις: Δεν πληρώθηκαν στην ώρα τους και είμαστε ευρωπαϊκή εξαίρεση, καθώς δεν πληρώθηκε το 70% αλλά πολύ λιγότερα.

Το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί. Πολλοί συντελεστές αυξήθηκαν κατά 30% και 40% με τους κυβερνώντες να μην κάνουν τίποτα.

Δεσμεύτηκαν στην αναθεώρηση του κανονισμού ΕΛΓΑ, ούτε αυτό έκαναν.

Και, βέβαια, η ευλογιά: Δεν στήριξαν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με αποτέλεσμα να θερίζει η ευλογιά εκατοντάδες χιλιάδες ζώα σε όλη την Ελλάδα».

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τους αγρότες να μην επιτρέψουν «μεμονωμένα φαινόμενα βίας να αμαυρώσουν έναν δίκαιο αγώνα, που στηρίζει όλος ο ελληνικός λαός και δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δίπλα στους αγρότες με όλες του τις δυνάμεις.



Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί το κόμμα για τον αγροτικό τομέα, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς τους αγρότες «τα χωριά μας θα ερημώσουν. Χιλιάδες άνθρωποι θα εγκαταλείψουν το επάγγελμα και θα μαραζώσει η ύπαιθρος. Δεν αξίζει αυτό στην πατρίδα μας, δεν αξίζει στον ελληνικό λαό. Είναι εθνικό ζήτημα, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας. Και να στείλουμε κι ένα μήνυμα και ενότητας και πολιτικής αλλαγής απέναντι στη διαφθορά, την ατιμωρησία και την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας».