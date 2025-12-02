Έξαλλος έγινε με τις κατηγορίες ενός χρήστη του Twitter, ότι έκανε λογοκλοπή στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη», ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά.

Συγκεκριμένα ο χρήστης ισχυρίστηκε σε ανάρτησή του ότι ο κ. Γεωργιάδης αντέγραψε υλικό από βιβλίο της διάσημης συγγραφέως Mary Beard την οποία μάλιστα έκανε mention καλώντας τη να δει αν έχει πέσει θύμα λογοκλοπής. Η συγγραφέας δήλωσε από την πλευρά της ότι θα το εξετάσει μαζί με τον εκδοτικό της οίκο

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του υπουργού ο οποίος έγραψε ότι «ο χρήστης έκανε μένσιον την Mary Beard, μία από τις πιο διάσημες και έγκυρες συγγραφείς για την Ρωμαϊκή Ιστορία, και της είπε ότι εγώ έχω κάνει λογοκλοπή από το βιβλίο της».

«Πού να ξέρει η κυρία ποιος είμαι εγώ, ότι το βιβλίο μου είναι από τα μαθήματα που παρέδιδα για χρόνια στην Ελληνική Αγωγή, ότι φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το δικό της κλπ και τους είπε ότι θα το κοιτάξει» συνεχίζει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης ενημέρωσε τον χρήστη ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον του με αποτέλεσμα ο χρήστης να διαγράψει τις αναρτήσεις του και δηλώσει ότι έγινε παρεξήγηση.

«Και η ντροπή χάνει το νόημα της ορισμένες φορές από το μίσος και τα συμπλέγματα των πολιτικών μου αντιπάλων. Από την άλλη χαίρομαι για την αγάπη που μου δείχνετε οι πολλοί που με αγαπάτε και με εμπιστεύεστε και δεν θα με λυγίσουν οι λίγοι δειλοί και τοξικοί» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Πόσο δειλά ανθρωπάκια είναι τελικά όλοι αυτοί που μας βρίζουν;. Χθες ξαφνικά βλέπω έναν λογαριασμό τον @ebegleridis που έκανε μένσιον την @wmarybeard (μία από τις πιο διάσημες και έγκυρες συγγραφείς για την Ρωμαϊκή Ιστορία) και της είπε ότι εγώ έχω κάνει λογοκλοπή από το βιβλίο της. Πού να ξέρει η κυρία ποιος είμαι εγώ, ότι το βιβλίο μου είναι από τα μαθήματα που παρέδιδα για χρόνια στην @EllinikiAgogi ότι φυσικά δεν έχει καμμία σχέση με το δικό της κλπ και τους είπε ότι θα το κοιτάξει.

Το είδα όμως εγώ και τον ενημέρωσα ότι έδωσα εντολή στους δικηγόρους μου να του κάνουν μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση.

Και τί έκανε αυτός ο «γενναίος κύριος;»… Διέγραψε τις αναρτήσεις του και είπε ότι έγινε παρεξήγηση και ότι δεν εννοούσε κάτι τέτοιο….και η ντροπή χάνει το νόημα της ορισμένες φορές από το μίσος και τα συμπλέγματα των πολιτικών μου αντιπάλων.

Από την άλλη χαίρομαι για την αγάπη που μου δείχνετε οι πολλοί που με αγαπάτε και με εμπιστεύεστε και δεν θα με λυγίσουν οι λίγοι δειλοί και τοξικοί.

Το βιβλίο μου για την Ρώμη πάντως έχει τόσες προπαραγγελίες που εξαντλείται και η δεύτερη έκδοση. Όσοι το θέλετε μπορείτε να το παραγγείλετε εδώ