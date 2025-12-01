Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για συμμετοχή στην επίθεση, με αναγραφή συνθημάτων και ρίψη φέιγ-βολάν, στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου, πριν από δέκα ημέρες, στις 21 Νοεμβρίου.

Εις βάρος των δύο εμπλεκόμενων προσώπων, 33 και 21 ετών, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Η επίθεση είχε αποδοθεί στον «Ρουβίκωνα», που υπέγραφε τα φέιγ-βολάν με αναφορές για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.