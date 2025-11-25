Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη ήταν καλεσμένη της Σεΐχα Μόζα στο «Wise 12 Summit» υπό την αιγίδα του Qatar Foundation και μίλησε για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών.

Στην παρέμβαση της, ανέφερε:

«Ο εθισμός στα smartphone και τα social media είναι μια επιδημία που απειλεί να στερήσει από την επόμενη γενιά την ικανότητα κοινωνικοποίησης, συγκέντρωσης, ύπνου.

Η συνεχής διάδραση με τις οθόνες ενεργοποιεί τον μηχανισμό ανταμοιβής του εγκεφάλου – αντίστοιχο με τον μηχανισμό του εθισμού – δημιουργώντας έναν κύκλο που είναι δύσκολο να σπάσουν τα παιδιά. Οι γονείς ανησυχούν και νιώθουν αβοήθητοι!

Εάν η τεχνολογία δεν προσφέρει στους γονείς τα εργαλεία να ανακτήσουν τον έλεγχο, οφείλουμε εμείς, συλλογικά, να το πράξουμε.

Μέσα από τον δημόσιο διάλογο και τις απαραίτητες πολιτικές.

Τώρα είναι η στιγμή!

Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να αναπτυχθούν και να μάθουν!

Όχι μέσα από αλγόριθμους ή bots ή σκρολάροντας στα social media.

Αλλά μέσα από την επαφή με τους συμμαθητές, την οικογένεια, τους δασκάλους και τους φίλους. Τα βιβλία, την μουσική, το παιχνίδι και την άθληση».