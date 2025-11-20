Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ» να μην εμφανιστεί και να μην καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, άνοιξε έναν νέο κύκλο σφοδρής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβερνητική πλειοψηφία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που διατύπωσαν εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις για το πώς πρέπει να κινηθεί θεσμικά η Βουλή.

Η Νέα Δημοκρατία, μέσω του εισηγητή της Μακάριου Λαζαρίδη, ζήτησε να παραπεμφθεί άμεσα η υπόθεση στον εισαγγελέα. Όπως υποστήριξε, μόνο η δικαστική αρχή μπορεί να αποφανθεί αν ο μάρτυρας έχει όντως το δικαίωμα σιωπής, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, ή αν παρανομεί, οπότε και θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο απείθειας και να εκδοθεί από τον εισαγγελέα ένταλμα βίαιης προσαγωγής του στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Ο βουλευτής επέκρινε παράλληλα έντονα τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι «όλο το προηγούμενο διάστημα η αντιπολίτευση υποστήριζε ότι ο Ξυλούρης γνωστός ήταν ύποπτος. Σήμερα, λέει ότι δεν έχει αυτή την ιδιότητα».

Από την άλλη πλευρά, σύσσωμη η αντιπολίτευση αντέδρασε στις σημερινές εξελίξεις κατηγορώντας την πλειοψηφία για προσπάθεια συγκάλυψης. Επιμένοντας ότι η Εξεταστική διαθέτει την αρμοδιότητα να διατάξει από μόνη της βίαιη προσαγωγή, τα κόμματα αρνήθηκαν να συναινέσουν στην εισαγγελική οδό και ζήτησαν να εκδοθεί άμεσα ένταλμα από την Εξεταστική Επιτροπή. Πριν από τη σχετική ψηφοφορία, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αποχώρησαν, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουν «μια παράβαση καθήκοντος».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, διευκρίνισε πάντως κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι ακόμη και αν ο μάρτυρας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την επίκληση του δικαιώματος της σιωπής, η Εξεταστική δεν έχει θεσμική δυνατότητα να επιβάλει ποινές. Όπως είπε, «αρμόδιος για την επιβολή ποινών ή την έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής είναι μόνο ο εισαγγελέας».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, η Μιλένα Αποστολάκη τόνισε ότι «η πρόταση μας είναι σαφής: Θεωρούμε ότι η Επιτροπή οφείλει να εκδώσει ένταλμα βίαιης προσαγωγής του μάρτυρα. Έχει υποχρέωση να εμφανιστεί, και στην συνέχεια έχει δικαίωμα να μην απαντήσει σε ερωτήσεις που νομίζει ότι τον αυτοενεχοποιούν έστω και αν το κάνει καταχρηστικά». Σε αντίστοιχες τοποθετήσεις προέβησαν και οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ, της Νέας Αριστεράς, της Νίκης, της Ελληνικής Λύσης, της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Τελικά, η Εξεταστική με πλειοψηφική απόφαση, λόγω της αποχώρησης της αντιπολίτευσης, αποφάσισε να παραπέμψει το υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη στον εισαγγελέα, συνοδευόμενο από το ερώτημα της απείθειας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «ο εισαγγελέας θα μας πει αν πρέπει να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα».

Στο κείμενο που απέστειλε ο Γιώργος Ξυλούρης στην Επιτροπή, αφού επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης, υποστηρίζει ότι η κατάθεσή του θα μπορούσε να επηρεάσει μελλοντική του θέση έναντι των δικαστικών αρχών.

Ο ίδιος σημειώνει πως «τον τελευταίο καιρό, έχουν διαρρεύσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πλήθος εγγράφων, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία. Παράλληλα έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ σχετικό πόρισμα της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα δε έχω ακόμα πρόσβαση».

Αναφερόμενος στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας υπόπτων και κατηγορουμένων υπογραμμίζει: «Το δικαίωμα της σιωπής και μη αυτοενεχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορούμενου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη… να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη, προβλέπεται πλέον ρητά από το άρ 101 παρ 1 του νέου ΚΠΔ ενώ με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος του…».

Ο κ. Ξυλούρης προσθέτει ακόμη ότι ενδεχόμενη παρουσία του στην Εξεταστική θα δημιουργούσε ανεπανόρθωτη βλάβη στη νομική του θέση, αφού «η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον της επιτροπής υμών η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ’ άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματος μου σιωπής και μη αυτοενεχοποίησης…» και καταλήγει δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να παραστεί, «κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου».

Η δήλωση Μαρινάκη

Σε δήλωσή του από τη Βουλή και απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ, που ζήτησε την έκδοση εντάλματος για τη βίαιη προσαγωγή του Γ. Ξυλούρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε: «Για το αν παρέλκει ή όχι η συζήτηση του νομοσχεδίου και το τι συμβαίνει στο κράτος δικαίου και στην ελευθερία του Τύπου στη χώρα μας, θα μου επιτρέψετε να σας παραπέμψω στην ομιλία μου. Επί των δύο θεμάτων που θίξατε, κύριε Μάντζο. Συνεχίζετε ως ΠΑΣΟΚ στον ίδιο ακριβώς ολισθηρό δρόμο να προσπαθείτε να επιβιώσετε πολιτικά αναφερόμενοι σε μια πολύ σοβαρή διερεύνηση, η οποία είναι εν εξελίξει και να δημιουργήσετε εντυπώσεις στην Ολομέλεια της Βουλής με εντελώς λάθος – για εμένα – και θεσμικά αλλά και πολιτικά τρόπο. Κατηγορείτε την κυβερνητική πλειοψηφία ότι θέλει να συγκαλύψει τον μάρτυρα στον οποίο αναφέρεστε. Αυτός που θέλει να συγκαλύψει στέλνει τον συγκεκριμένο μάρτυρα στον εισαγγελέα; Τι λέτε εσείς και μας ζητάτε να συνταχθούμε να γίνει βίαιη προσαγωγή. Μάλιστα. Ήδη έχει δηλώσει ο συγκεκριμένος μάρτυρας ότι -νόμιμα; Παράνομα; Θα φτάσω εκεί- θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της σιωπής και δεν θα απαντήσει. Έτσι λέει ο ίδιος. Αν κληθεί λοιπόν με βίαιη προσαγωγή στην εξεταστική τι θα γίνει; Το ίδιο ακριβώς. Δεν θα δώσει κάποια απάντηση. Τι κάνουμε εμείς; Εμείς πάμε δύο βήματα μπροστά και αυτόν που «δήθεν θέλουμε να συγκαλύψουμε» τον στέλνουμε στον εισαγγελέα για να εξετάσει, τι ο εισαγγελέας; Αν τελείται – πολύ πιθανό να τελείται – σοβαρό ποινικό αδίκημα που είναι η απείθεια. Αυτόν που θες να συγκαλύψεις τον στέλνεις στον εισαγγελέα για να εξετάσει ο εισαγγελέας αν τελεί απείθεια; Κύριε Μάντζο είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η βελόνα κολλάει ή πολλές φορές πηγαίνει και προς τα κάτω, όπως λένε τα στελέχη σας, γιατί ακολουθείτε μία τακτική παίρνοντας ακριβώς το νήμα από εκεί που το άφησε η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση – δείτε που έχει φτάσει και αυτή, δημοσκοπικά και έχει χωριστεί σε 4, 5, 6 κόμματα. Αντί να συζητάμε σήμερα για ένα πολύ σοβαρό νομοσχέδιο και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις για μια σοβαρή υπόθεση που είναι υπό διερεύνηση.

Και πάω και στα χθεσινά. Πρώτον, αυτά για τα οποία κατηγορείτε τον κ. Λαζαρίδη, δεν αποδεικνύονται και μάλιστα προκύπτουν τα ανάποδα. Από πότε είναι απειλή η προσφυγή ενός βουλευτή ή ενός πολίτη στη Δικαιοσύνη; Αν είναι, όπως θεωρείτε εσείς ο κύριος Λαζαρίδης, που δεν είναι, αυτά για τα οποία τον κατηγορήσατε υπάλληλος της ομάδας αλήθειας, φασίστας κτλ, θα έρθετε να τα αποδείξετε. Αυτός ο οποίος τα είπε. Αυτό από πότε είναι παράνομο και απειλή κύριε Μάντζο; Γιατί είστε και νομικός. Ή είναι – που δεν είναι – άρα δεν έχετε κάτι να φοβάστε, ή δεν είναι – που δεν είναι – είναι και τότε να δούμε τι θα συμβεί. Επιλογή του είναι. Δημοκρατικό του δικαίωμα είναι. Αλλά να σας πω και κάτι. Μην μιλάτε εσείς ως ΠΑΣΟΚ για τοξικότητα. Έχετε κατηγορήσει ένα ολόκληρο κόμμα, δια του Προέδρου σας, ότι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε εδώ και ο Πρωθυπουργός ενορχηστρωτής της συγκάλυψης ενός τραγικού δυστυχήματος, στην πραγματικότητα δηλαδή ότι συγκαλύπτουμε ένα λαθρέμπορα, μην τα ξεχνάμε αυτά και πολλά άλλα. Ή ότι κρύβουμε βαγόνια σε ένα δυστύχημα που χάθηκαν τόσοι άνθρωποι. Μας έχετε πει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς και σας έπιασε ο πόνος που ένας βουλευτής που τη Βουλή κύριε Μάντζο τη βλέπει και η οικογένειά του, τη βλέπουν και δικοί του άνθρωποι. Δεν είναι δυνατόν να λέτε έναν άνθρωπο φασίστα».

Τι ζητά η αντιπολίτευση

Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε «την άμεση ενεργοποίηση όλων των νόμιμων διαδικασιών για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του Γ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης προσαγωγής, όπως προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας για μάρτυρες που αρνούνται να καταθέσουν».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «ο κ. Ξυλούρης, που έγινε γνωστός στο πανελλήνιο με το ψευδώνυμο «Φραπές» για τις συνομιλίες και τις διασυνδέσεις του με τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικούς αξιωματούχους, αρνείται να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής, αποστέλλοντας υπόμνημα και επικαλούμενος προσχηματικούς λόγους, την ώρα που οφείλει – όπως κάθε μάρτυρας – να καταθέσει αυτοπροσώπως και να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την εμπλοκή του στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τις προνομιακές σχέσεις του με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το ΠΑΣΟΚ με επιστολή του από 6/10/25 είχε προειδοποιήσει για αυτό το ενδεχόμενο, ζητώντας από την Επιτροπή την άμεση κλήτευσή του. Είναι προφανείς οι λόγοι για τους οποίους δεν εισακουστήκαμε.

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι ο κ. Ξυλούρης δεν έχει καταστεί ούτε ύποπτος ούτε κατηγορούμενος, άρα δεν μπορεί να επικαλείται “δικαιώματα σιωπής” ή “μη αυτοενοχοποίησης”.

Η άρνησή του να προσέλθει δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα. Οι Εξεταστικές Επιτροπές λειτουργούν ως ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές, και το καθήκον μαρτυρίας είναι δεσμευτικό. Η άρνησή του υποδηλώνει τον φόβο του για πιθανή άσκηση ποινικής δίωξης. Η αλήθεια είναι απλή: ο κ. Ξυλούρης αποφεύγει τη Βουλή γιατί εκεί θα αναγκαζόταν να αποκαλύψει όσα η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να μείνουν στο σκοτάδι.

Η στάση του κ. Ξυλούρη υπηρετεί την ανάγκη της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην απαντήσει ο ίδιος ποια είναι η πραγματική του σχέση με τον Μάκη Βορίδη. Πώς εξηγείται η δωρεά του μπλε ταύρου όταν ο κ. Βορίδης είχε αποχωρήσει από το ΥΠΑΑΤ. Ποιος είναι ο “Μάκης” στους διαλόγους της δικογραφίας. Γιατί οι αναφορές του αντιφάσκουν με τους ισχυρισμούς του κ. Βορίδη ότι δεν ασχολείτο με επιδοτήσεις μετά την αποχώρησή του. Ποιος είναι ο “Γρηγόρης” που φέρεται να του έκλεινε ραντεβού. Γιατί ο Λ. Αυγενάκης τού υπαγόρευε να κάνει μηνύσεις. Ποιες είναι οι “πλάτες” στις οποίες αναφερόταν όταν δήλωνε ότι θα “ξηλώσει” την Ευρωπαία Εισαγγελέα Παπανδρέου ή ότι θα “κανονίσει” με το Μαξίμου να μην ελεγχθεί. Πώς είχε πρόσβαση στον κ. Αθανασά, Διευθυντή του Υπουργού Επικρατείας κ. Βορίδη, ο οποίος τον ενημερώνει ότι ο υπεύθυνος για το Ταμείο Ανάκαμψης Γενικός Γραμματέας κ. Παγινέτας, δεν προχωρά αν δε χρηματιστεί.

Η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας – που ισχυρίζονται ότι «μόνο η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια» – είναι προσχηματική. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει συνταγματική αρμοδιότητα να διερευνά, να ανακρίνει και να αποκαλύπτει την αλήθεια. Ο “ελιγμός” του κ. Ξυλούρη υπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της Κυβερνητικής πλειοψηφίας και προέκυψε κατόπιν «στρατηγικής» συνεννόησης με αυτή.

Παράλληλα, σε δήλωση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, αναφέρονται τα εξής: «Η προκλητική άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη, διαχρονικού κομματάρχη της ΝΔ στην Άνω Μεσαρά, να μην εμφανιστεί ως μάρτυρας, όπως οφείλει, στην Εξεταστική Επιτροπή, συνιστά παράνομη πράξη καθώς παραβιάζει τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ο κ. Ξυλούρης έχει υποχρέωση να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή και δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή καθώς δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Δεν μπορεί να εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής και να ευτελίζει το κοινοβούλιο με νομικίστικα τερτίπια προκειμένου να προστατεύσει τους πολιτικούς του προστάτες.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητάμε τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, όπως προβλέπει ο νόμος. Θεωρούμε υποκριτική και απαράδεκτη τη στάση της ΝΔ που ζητάει τη «διαβίβαση της υπόθεσης στον Εισαγγελέα» για να παίξει κι άλλες καθυστερήσεις. Ζητάμε τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής για το κατά πόσο έχει δικαίωμα ο μάρτυρας να μην παραστεί στη συνεδρίαση.

Η πλειοψηφία της Επιτροπής βολεύεται πίσω από την άρνηση του Γ. Ξυλούρη να καταθέσει. Δεν θέλει να ακουστούν σε απευθείας μετάδοση οι απαντήσεις ενός εκ των πρωταγωνιστών του “γαλάζιου” κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενός ανθρώπου που γνωρίζει με λεπτομέρειες τη λειτουργία και τη δράση του “επιτελικού” παρακράτους που λυμαίνεται παράνομα τις επιδοτήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας».