Για τον Ζόραν Μαμντάνι, τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ, το μακελειό στα Βορίζια και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Στέφανος Κασσελάκης, επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Η Νέα Υόρκη είναι πόλη που έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό, μεγαλύτερο πληθυσμό από ότι έχει ολόκληρη η Ελλάδα. Ο δήμαρχος έχει έναν προϋπολογισμό, που είναι πάνω από 100 δισ. δολάρια. Στάθηκε (σ.σ. ο Ζόραν Μαμντάνι) απέναντι στο κατεστημένο, απέναντι στους παραδοσιακούς πολιτικούς, όπως ήταν ο Άντριου Κουόμο, κι εκείνος Δημοκρατικός ο ανταγωνιστής του για τη δημαρχία, αλλά “βρωμάει” σύστημα, πώς να το κάνουμε;», είπε αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Είναι ένας άνθρωπος που πέρα από τις καταγγελίες γυναικών για σεξουαλική παρενόχληση, έχει και ένα δείγμα γραφής το οποίο είναι μέσα από τη διαπλοκή, το κατεστημένο και τα συμφέροντα. Αυτό που βλέπουμε νομίζω ότι είναι μια νέα τάση: απέναντι στον λαϊκισμό της Δεξιάς και στον συστημισμό του δήθεν προοδευτικού κατεστημένου. Έχουμε άρχισε να βγάζουμε φρέσκα πρόσωπα, που έχουν παρεμβατικές ιδέες για την οικονομία. Το ζήτημα είναι να το δούμε να εφαρμόζεται».

Στη συνέχεια, ο ίδιος τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο κόστος για τη διαβίωση του κόσμου. Δεν γίνεται να ζεις σε μία σύγχρονη δημοκρατία και συγχρόνως να μην μπορείς να βγάλεις τον μήνα, κάτι δεν πάει καλά».

«Τα ΕΛΤΑ είναι μία μορφή δημοκρατίας»

Αναφορικά με τα ΕΛΤΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε: «Στην Αμερική τα ταχυδρομεία είναι ζημιογόνα. Είναι μια υπηρεσία που θεωρείται δημόσιο αγαθό και χρηματοδοτείται για αυτό. Στην Ελλάδα έχουμε μία άλλη εικόνα. Είχαμε μια εταιρεία η όποια ήταν κερδοφόρα πριν από 6 χρόνια. Μετά από πολλές απευθείας αναθέσεις και κακοδιαχείριση έχει αυτή τη στιγμή βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα ίδια κεφάλαια. Τα ΕΛΤΑ είναι μία μορφή δημοκρατίας».

«Το θέμα είναι γιατί έχουν χωρίσει τόσες υπηρεσίες σε ιδιώτες. Είναι άλλο ένα παράδειγμα έλλειψης αριστείας, έλλειψης χρηστής διοίκησης από τους “άριστους” της ΝΔ».

«Αυτό που βλέπουμε στην Κρήτη δεν εκπροσωπεί την Κρήτη»

Μιλώντας για το μακελειό στα Βορίζια, είπε ότι «προφανώς έχει πολιτικές προεκτάσεις το γεγονός εφόσον κανείς δεν έχει τολμήσει να προβεί σε αφοπλισμό αυτών των χωριών. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο αυτό να γίνει ίσως με ένα πρόγραμμα αμνηστίας. Δεν πρόκειται να γίνουμε φαρ ουέστ, βλέπουμε τι γίνεται τώρα που δεν υπάρχει καταγραφή και καταμέτρηση των όπλων».

«Η Αμερική έχει αποτύχει τελείως στο ζήτημα αυτό. Φυσικά χρειάζεται πρόληψη και καλή ψυχική υγεία. Όποιος αφοπλίσει την Κρήτη θεωρώ θα έχει θετικό αντίκτυπο. Είναι ελληνικό και ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό δεν είναι παράδοση, είναι σήψη. Η Κρήτη είναι ένα μέρος που οι περισσότερες γυναίκες με έχουν προσεγγίσει για ζητήματα έμφυλης βίας».

«Δεν είναι “ματσό” για μένα αυτό, είναι μία αηδία, είναι παράνομο, ανήθικο και πρέπει να το ξεριζώσουμε. Αυτό που βλέπουμε στην Κρήτη δεν εκπροσωπεί την Κρήτη».

«Δεν θα αγοράσω το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα»

Τέλος, μιλώντας για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας σημείωσε: «Δεν θα αγοράσω το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα».

«Προσωπικά επικεντρώνομαι στο μέλλον, δεν έχω όρεξη να αναμοχλεύω ιστορίες από το 2015. Είναι τραυματικές εμπειρίες για ένα μεγάλο κομμάτι τη χώρας. Δεν νομίζω ότι γράφει πολλά για μένα ή αν γράφει και για μένα», συμπλήρωσε.