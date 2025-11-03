«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επικοινωνιακά ήταν άστοχος ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε η διοίκηση των ΕΛΤΑ το θέμα. Αν είχε προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση αν εξηγούσαν στον κόσμο την πραγματικότητα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις.

Και πρόσθεσε: «Δυο σημαντικά: Από το 2013 και μετά έχει επέλθει πλήρης απελευθέρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν αδύνατο στο κράτος να επιδοτήσει αυτή τη δραστηριότητα. Δεν μπορεί να πληρώσει για να μην κλείσουν τα καταστήματα. Δεύτερον από το 2017 και μετά επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τα ΕΛΤΑ πήγαν στο Υπερταμείο. Δεν είναι απόφαση υπουργείου δηλαδή αλλά ενός οργανισμού που ανήκει στο Υπερταμείο. Κανένας πολίτης δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Ήδη το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αποστολών γίνεται στο σπίτι».

Το πιο βασικό: ενώ το 10% της παραδοσιακής δραστηριότητας είναι πλέον η δραστηριότητα των ΕΛΤΑ, κοστίζει το 50% στα ΕΛΤΑ. Άλλαξαν οι εποχές και γι’ αυτό οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή η διοίκηση των ΕΛΤΑ. Κατά μέσο όρο το κάθε κατάστημα κοστίζει 150.000 ευρώ το χρόνο. Το κράτος δεν μπορεί να βάλει τα λεφτά και τι προτείνουν ακριβώς από τα άλλα κόμματα; Να μπαίνουν μέσα κάθε χρόνο τα ΕΛΤΑ; Δεν υπάρχει αντιπρόταση. Η αλλαγή θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις θα ακολουθήσει ενημέρωση και διάλογος και σε δεύτερη φάση η απόφαση που έχει ανακοινωθεί από την διοίκηση των ΕΛΤΑ. Έπρεπε να εξοικονομηθούν χρήματα και επίσης η απόφαση αυτή στρέφει τους πόρους εκεί που η κοινωνία έχει μεγαλύτερη ανάγκη.

Ερωτηθείς αν υπήρχε ενημέρωση και αν είχε σταλεί email στον κ. Χατζηδάκη:

«Υπήρχε μια αποστολή email σε συγκεκριμένα πρόσωπα όπου επαναλαμβάνονταν όσα είχαν ειπωθεί αλλά όχι λεπτομέρειες για τα καταστήματα που θα έκλειναν. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία. Δεν είχαν ενημερώσει την κυβέρνηση για τα συγκεκριμένα καταστήματα αλλά ούτε και την κοινωνία. Γι αυτό ζητήσαμε να γίνει σε δυο φάσεις».

Για το αν έχουν εμπιστοσύνη στον επικεφαλής των ΕΛΤΑ: «Δεν υπάρχει λόγος να πυροβολούμε έναν άνθρωπο και μια διοίκηση για έναν άστοχο επικοινωνιακό χειρισμό. Δεν πρέπει να επαναληφθεί. Προηγείται η ενημέρωση».

Δεν υπάρχει διάθεση υπαναχώρησης

«Μπήκαν γεωγραφικά κριτήρια μετά από μια σύσκεψη το Σάββατο ως προς την προτεραιοποίηση της απόφασης αυτής. Δεν υπάρχει διάθεση υπαναχώρησης γιατί η απόφαση αυτή βασίζεται στην πραγματικότητα και τις ανάγκες της κοινωνίας».

Για το αν υπήρξε συνάντηση Δένδια με τον γιο του Χάφταρ

Επιβεβαιώνεται η συνάντηση του με τον γιο του Χαλίφα Χάφταρ. Καμία μυστική διπλωματία. Το υπουργείο Εξωτερικών γνώριζε για την συνάντηση.

Για το ρεύμα και τα πράσινα τιμολόγια

Πράγματι υπήρξαν αυξήσεις τον Οκτώβριο αλλά απορροφήθηκαν και δεν φτάνουν στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις άρα δεν υπάρχει θέμα επιδότησης.

Για τα ενεργειακά και τη Σύνοδο που θα γίνει στην Αθήνα

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγάλος στρατηγικός σύμμαχος της χώρας. Η Ελλάδα επί των ημερών Μητσοτάκη ψηλώνει σε όλα τα επίπεδα. Διαδραματίζουμε χωρίς τυμπανοκρουσίες έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και στην ευρύτερη γειτονιά μας και σε διεθνές επίπεδο.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη λήξη της προθεσμίας αύριο από την Κομισιόν

Μένουν 8 ορόσημα και θα υλοποιηθούν και αυτά από τα 46. Αύριο είναι η κρίσιμη ημέρα για το νέο ΟΣΔΕ. Θα είναι όλα στην ώρα τους και είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Να πω ότι μεταφέρω από την πρώτη στιγμή όσα μεταφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και υλοποιεί με μεγάλη ακρίβεια. Δικαιολογημένη η αγωνία των αγροτών μας αλλά μέχρι να ολοκληρωθούν όλα είμαστε σε επαγρύπνηση αλλά δεν υπάρχει λόγος πανικού.

Για το αν βρέθηκαν εκρηκτικά στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Δένδια:

Όχι έγινε ένας έλεγχος αλλά δεν βρέθηκε κάτι. Υπήρξε ειδοποίηση αλλά δεν ήταν κάτι ύποπτο.

Για το μακελειό στην Κρήτη

«Οι αρχές κάνουν υπό τον συντονισμό του ΠΡΟΠΟ. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που πατάει ένα κουμπί και εξαφανίζει την εγκληματικότητα, εξαρθρώθηκαν 139 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες.

Δεν υπάρχει ζήτημα άβατου στην Κρήτη. Γίνονται συχνά έλεγχοι και αστυνομικές επιχειρήσεις κατ’ οίκον. Η ΕΛΑΣ δεν πήγε στον χώρο για την βόμβα αλλά για την έκρηξη. Το περιπολικό έμεινε όλο το βράδυ εκεί και δεν έγινε κανένα επεισόδιο. Το πρωί πήγε και κλιμάκιο των ΤΕΕΜ. Η συνάντηση των δυο αντιμαχόμενων πλευρών έγινε τυχαία. Δεν μπορεί να κατηγορεί κανείς την αστυνομία ότι δεν προέβλεψε μια τυχαία συνάντηση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.