Δεν ανανεώθηκε, αντιθέτως καταργήθηκε, η δυνατότητα εργασίας παράνομων μεταναστών, αναφέρουν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απαντώντας σε σημερινά δημοσιεύματα τα οποία διαψεύδουν.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι ανανεώθηκε αποκλειστικά και έως 31 Μαρτίου 2026, η δυνατότητα σύντομης και απλοποιημένης μετάκλησης, δηλαδή νόμιμης μετανάστευσης εργατών γης για απασχόληση μόνο στην αγροτική οικονομία, ουσιαστικά για την εξυπηρέτηση της τρέχουσας περισυλλογής ελαιοκάρπων.

«Συνεπώς όσοι θα έρθουν, θα έρθουν με νόμιμη μετάκληση. Όσοι παραμένουν χωρίς νόμιμα έγγραφα θα φυλακίζονται και θα επιστρέφουν», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές του υπουργείου.