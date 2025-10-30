Η Ντόρα Μπακογιάννη εξέφρασε την ενόχλησή της για την ΕΔΕ που διατάχθηκε προς τον λιμενάρχη Χανίων, με τον Βασίλη Κικίλια να δηλώνει ενοχλημένος με τη σειρά του.

Πιο αναλυτικά, η κα.Μπακογιάννη μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ είπε ότι «όποιος από εμάς έχει ταξιδέψει με πλοία και είναι κοινός θνητός και βγαίνει μόνος του με το αυτοκίνητο, ξέρει ότι κάθε δεύτερη μέρα τουλάχιστον, ένα καβγάς στο πλοίο θα γίνει. Γιατί; Γιατί ο μπροστινός που έχει παρκάρει έξω-έξω καθυστερεί λίγο. Αυτός, λοιπόν, συνήθως υβρίζεται από όλους τους υπόλοιπους, άλλοι κορνάρουν και γίνεται χαμός. Έγινε ένα συμβάν, πιαστήκαν στα χέρια ένας νεαρός με έναν άνθρωπο μεγαλύτερο. Καταγράφηκε το συμβάν, τελείωσε η υπόθεση. Εμείς είμαστε και λίγο θερμόαιμοι σε αυτό τον νομό. Και ω του θαύματος, ο Λιμενάρχης τίθεται σε διαθεσιμότητα, ξεκινάει ΕΔΕ, λες και έγινε κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές και δεν έχει ποτέ ξανασυμβεί. Και βγαίνουνε όλα τα Χανιά. Όταν σας λέω όλα τα Χανιά, μιλάμε όλοι οι βουλευτές, τέσσερις είμαστε στα Χανιά, συμπεριλαμβανομένου και του Πολάκη. Όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και λέει “για όνομα του Θεού”».

«Ένας άνθρωπος που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες, δηλαδή να φύγει με ένα στίγμα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο λιμενικό γιατί; Για την παρορμητική απόφαση του υπουργού να προχωρήσει, χωρίς φαντάζομαι να ξέρει και όλα τα σχετικά στοιχεία. Και είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν. Δίνει μια μάχη ο Μητσοτάκης, λέει ότι φαινόμενα αλαζονείας πρέπει να παταχθούν και να ‘το, στα Χανιά το έχουμε και το έχουμε ακέραιο. Αυτή την εικόνα, η οποία τώρα αδικεί μια ολόκληρη κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση που έκανε χθες αυτό, θα μου πείτε δεν είναι Αθήνα, δεν είναι το κέντρο, ποιος να ασχοληθεί και τα λοιπά με τα Χανιά, με ένα λιμενάρχη. Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά. Και λυπάμαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, για αυτό το συμβάν, διότι πραγματικά έχει φέρει μια τεράστια αναστάτωση», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Καταλήγοντας στην τοποθέτησή της, ανέφερε: «Στα Χανιά σήμερα σε όποιον πας και θα σου πουν όλοι ότι είναι άδικο και όταν ο λαός νιώθει ότι συμβαίνει κάτι το οποίο είναι άδικο, ξεσηκώνεται. Πώς να το κάνουμε; Και θα ακούσω, δεν έχω καμία αμφιβολία, για ρουσφέτια. Σας διαβεβαιώ, πρώτον, κανένας δεν ασχολήθηκε με τις επιλογές του λιμενικού, ούτε είμαστε μέσα σε θέση να ξέρουμε ποιος και τι μπαίνει σε κάθε θέση, όχι σε άλλες θέσεις αλλά στο λιμενικό δεν ξέρουμε . Από την άλλη μεριά, η πορεία των ανθρώπων αποδεικνύει την αξία τους. Και η πορεία αυτού του ανθρώπου την απέδειξε. Άρα, μιλάμε για μια αποκατάσταση δικαιοσύνης».

«Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί»

Ο Βασίλης Κικίλιας από τη πλευρά του μιλώντας στον Real Fm δήλωσε ότι «αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής των ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών».

Επίσης, ο υπουργός Ναυτιλίας είπε: «ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε να τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση από τον παθόντα. Δεν μπορεί να ζητά κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε “για λόγους ανθρωπιάς”. Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη. Διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία. Είναι η μόνη οδός για να αποδειχθεί αν υπήρξε παράλειψη ή όχι, προβλέπεται στο νόμο. Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο. Να μη διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας επειδή αφορά σε κρατικούς υπαλλήλους».