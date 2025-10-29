«Σήμερα, οργανωμένη ομάδα των γνωστών-αγνώστων έκανε επίθεση στο πολιτικό μου γραφείο στον Άγιο Δημήτριο. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν θύματα», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών και βουλευτής του Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, Χάρης Θεοχάρης.

Όπως τόνισε ο ίδιος σε βίντεο στο κανάλι του στο Youtube: «Η επίθεση αυτή είναι μια πράξη δειλίας και τυφλής βίας, η οποία έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές εργαζόμενων ανθρώπων».

«Η Δημοκρατία, όμως, δεν φοβάται. Η Δημοκρατία δεν υποχωρεί. Συνεχίζουμε με ψυχραιμία και πίστη στις αρχές και τις αξίες μας», συμπλήρωσε.