Μπορεί η στρατιωτική παρέλαση να γίνεται ως είθισται κάθε 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην Αθήνα και στη μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα.

Σήμερα, θεωρείται ότι είναι ένα κρίσιμο τεστ για την εφαρμογή στην πράξη της τροπολογίας για την προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η ανησυχία για προβοκάτσιες, ή ακόμα και για επεισόδια είναι έντονη και η κυβέρνηση βρίσκεται σε εγρήγορση προκειμένου να κυλήσουν όλα ομαλά. Προς αυτή την κατεύθυνση οι εξέδρες των επισήμων στήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μη θεωρηθεί ότι επηρεάζουν το αυτοσχέδιο μνημείο που έχει φτιαχτεί στο χώρο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

«Οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνάει τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει το μνημείο δεν θα είναι ανεκτή»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ήταν ξεκάθαρος. Υπογράμμισε ότι η ΕΛ.ΑΣ. έχει επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα δούμε να ξεδιπλώνεται με το νόμο να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα.

«Οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνάει τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει το μνημείο δεν θα είναι ανεκτή», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς να εξαιρεί κανέναν.

Για ακόμα μία φορά η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι διαχωρίζει τους συγγενείς από τους αλληλέγγυους και από όσους εργαλειοποιούν το πένθος των συγγενών δείχνοντας ευθέως την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία κατηγορεί ότι μοναδικό σκοπό έχει να αποκομίσει πολιτικά οφέλη.

«Καταρχάς για να ξεκινήσω ανάποδα: Δεν είναι αντίπαλός μας, ούτε ποτέ πρόκειται να γίνει αντίπαλος, ούτε της κυβέρνησης, ούτε των αρχών, ένας συγγενής θύματος ενός τραγικού δυστυχήματος, μιας εθνικής τραγωδίας, όποια κι αν είναι αυτή. Γιατί εμείς δεν “ζυγίζουμε” την “αξία” των νεκρών, όπως κάνουν σε άλλους πολιτικούς χώρους, αλλά δεν είναι θέμα κυβέρνησης Α ή Β. Είναι θέμα μιας κατάστασης, η οποία μπορεί, νομίζω χωρίς καμία αμφιβολία να πει κανείς, ότι επικράτησε για πολλά χρόνια μεταπολιτευτικά, μιας φοβικότητας απέναντι στην “ηχηρή μειοψηφία” των μπαχαλάκηδων», τόνισε.

Η προσοχή είναι στραμμένη κυρίως μετά τη λήξη της παρέλαση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσοχή είναι στραμμένη κυρίως μετά τη λήξη της παρέλασης, ωστόσο, προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση εκ των προτέρων, η πρόσβαση στο χώρο των επισήμων θα γίνεται μόνο με προσκλήσεις.

Στην κυβέρνηση θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα προβεί σε κάποια συμβολική κίνηση «θεατρική» κατά κάποιους και πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση από το σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των νεκρών της τραγωδίας, που βρίσκονται ενδιάμεσα στις δύο εξέδρες.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παραμένει σε εγρήγορση προκειμένου να αποφευχθούν προβοκάτσιες που θα παραπέμπουν «σε εποχές που η χώρα έχει αφήσει πίσω της», σημειώνουν αρμόδιες πηγές.