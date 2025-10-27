Απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε στην εφαρμογή της νέας τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, στην επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη, αλλά και σε σειρά θεμάτων της επικαιρότητας.

Τόνισε ότι η ΕΛ.ΑΣ. διαθέτει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο για το μνημείο, που θα εφαρμοστεί άμεσα, ενώ έκανε λόγο για «εγκληματίες που πρέπει να βρεθούν στη φυλακή», αναφερόμενος στους δράστες της επίθεσης κατά του κ. Βορίδη. Παράλληλα, σχολίασε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, τη δήλωση του Προκόπη Παυλόπουλου και την απουσία πολιτικών αρχηγών από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει επιχειρησιακό σχέδιο για τον Άγνωστο Στρατιώτη

«Ισχύει ότι έχει ψηφιστεί και ότι προβλέπει η τροπολογία και έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο που θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες ημέρες. Δεν θα αργήσει. Είμαι σαφής. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, έχουμε εμπιστοσύνη στην ΕΛ.ΑΣ. Η παρουσία εκεί κανενός δεν απαγορεύεται. Συλλαλητήρια και δήθεν αλληλέγγυοι που βρίσκονται δήθεν δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να κάνουν τη δική τους επαναστατική γυμναστική», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες και πρέπει να βρεθούν στη φυλακή»

Για την επίθεση εναντίον του Μάκη Βορίδη και της οικογένειάς του, είπε: «Η δήλωση καταδίκης του ΠΑΣΟΚ έγινε με μισή καρδιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε να κάνουμε με οικογένειες ανθρώπων και σε σπίτια, σκεφτείτε τι έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι για να επιτίθενται σε έναν άνθρωπο που είναι με την οικογένειά του. Η θέση των ανθρώπων αυτών είναι σε ένα κελί. Έχουμε μια αστυνομία που έχει να παρουσιάσει εντυπωσιακές επιτυχίες σε εξιχνιάσεις εγκλημάτων. Είμαι βέβαιος ότι και στην περίπτωση Βορίδη θα έχουμε σύντομα συλλήψεις. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες και πρέπει να βρεθούν στη φυλακή».

«Ζούμε στη χώρα που ένας συγκεκριμένος πολιτικός χώρος ζυγίζει ανθρώπινες ζωές και συγγενείς θυμάτων και τους υπόλοιπους τους αγνοεί. Είναι το πιο κακό πρόσωπο της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Ο χώρος της ατέρμονης χυδαιότητας. Δεν υπάρχει έκπληξη αλλά όλο και περισσότεροι πολίτες το ξέρουν. Γιατί κυβέρνησαν. Μόνο στη φυλακή έχουν θέση. Έχουμε εμπιστοσύνη στην αστυνομία ότι θα κάνει τη δουλειά της», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

«Μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να αναβιώσει μέρες διχασμού και της πάνω και κάτω πλατείας»

Ερωτηθείς αν κάποιοι θέλουν να στήσουν νέο σκηνικό αγανακτισμένων, απάντησε:

«Νομίζω ότι δεν είναι είδηση αυτό το οποίο έγινε και δεν αποτελεί είδηση να απαντήσω ότι ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος θέλει να αναβιώσει μέρες διχασμού και της πάνω και κάτω πλατείας. Θεωρώ ότι η κλιμάκωση της ρητορικής αυτής ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες με αφορμή την τραγική επέτειο για το δυστύχημα των Τεμπών. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν λέω ότι είναι ηθικοί αυτουργοί τα κόμματα αυτά αλλά όταν σπέρνεις το μίσος και την τοξικότητα θα θερίσεις τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. Η επιβολή του νόμου είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πράξη φασισμού από το να θέλεις να επιβάλλεις τη γνώμη σου σε έναν συμπολίτη σου. Όλα αυτά τα χρόνια τους βλέπαμε να παριστάνουν τους δημοκράτες. Δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία. Να ξεμπερδεύουμε με τέτοιου είδους συμπεριφορές».

Για τη δήλωση του Προκόπη Παυλόπουλου:

«Ο κ. Παυλόπουλος είναι ένας από τους απολύτως κοινής αποδοχής για το κύρος και την πορεία του καθηγητές και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας έζησε τις πιο δύσκολες ημέρες για το κράτος δικαίου. Έχει ζήσει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας μια κυβέρνηση να λειτουργεί παραυπουργείο δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου και να κρατάει ανοιχτή τη Βουλή για να περνάει νόμους και να αποφυλακίζει βαρυποινίτες. Άρα ξέρει ο κ. Παυλόπουλος πόσο επικίνδυνα είναι αυτά. Η δημοκρατία μας είναι στέρεη και δεν πρέπει να εφησυχάζουμε», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν είναι αντίπαλοί μας οι συγγενείς»

Για το αν θα γίνουν ακόμα και συλλήψεις γονέων συγγενών θυμάτων, εξήγησε: «Δεν είναι αντίπαλοί μας οι συγγενείς. Δεν είναι θέμα κυβέρνησης αλλά μιας κατάστασης που μπορεί κανείς χωρίς αμφιβολία να πει ότι επικράτησε μιας φοβικότητας απέναντι στην ηχηρή μειοψηφία των μπαχαλάκηδων. Ζήσαμε μια μαύρη νύχτα που κάηκε η Αθήνα για μια τραγική δολοφονία για την οποία αποφάνθηκε η δικαιοσύνη. Είναι ένα απόστημα με την εκκένωση των καταλήψεων που η κυβέρνηση αυτή το έσπασε.

Υπάρχει εντελώς διαφορετική διάθεση όπως και στα γήπεδα. Οι παραβατικοί δεν έχουν χρώμα ή ιδεολογία. Αυτό δεν συνέβαινε για χρόνια για μια συγκεκριμένης προέλευσης βίας στην Ελλάδα».

Για την απουσία πολιτικών αρχηγών από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

«Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία σχολιασμού ή πολιτικής αντιπαράθεσης πάνω στην κηδεία και μάλιστα ενός μεγάλου Έλληνα. Επιλογή κάθε πολιτικού αρχηγού να πάει ή να μην πάει. Για τον κ. Χαρίτση και ποιος είναι ακροδεξιός ή όχι δεν μπορεί να το κρίνει εκείνος που συγκυβέρνησε με την άκρα δεξιά. Ήταν μέλος εκείνης της κυβέρνησης», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Για την αποπομπή του Γιώργου Παπαβασιλείου

«Το πρόβλημα δεν είναι ότι ένας άνθρωπος έλεγε καλές κουβέντες ως πολίτης. Χρειάζεται λίγο περισσότερη μεγαλοψυχία στην πολιτική. Είπε κάποιες απόψεις αλλά δικό του είναι το κόμμα, δεν θα του κάνουμε εμείς μαθήματα», είπε, αναφερόμενος στον νέο διευθυντή του Νίκου Ανδρουλάκη, που παραιτήθηκε μία ημέρα μετά τον διορισμό του.